Конкурс «Цифровой прорыв», завершившийся в Казани 1 октября, войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый хакатон в мире. «МегаФон», генеральный партнер конкурса, предложил в качестве темы проекты в области ЖКХ, над которыми работали 29 команд.

«Я твердо уверен в том, что в России сосредоточены самые яркие «цифровые» таланты. Мы уже второй год работаем со студентами, разработчиками и стартапами в нашей «технологической песочнице». За это время через нее прошло более 1000 идей, и 40 из их числа стали пилотными коммерческими проектами. Но начиналось все вовсе не с проектов и не с готовых решений, а с того, что мы увидели ребят с горящими глазами, которые предлагали новый взгляд на, казалось бы, привычные вещи. На конкурсе я тоже увидел участников самых разных возрастов, которые хотят изменить мир к лучшему с помощью цифровых технологий. Я уверен, что совсем скоро многие из них начнут стажировку в «МегаФоне» или будут нашими компаниями-партнерами», — отметил генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

В конкурсе приняли участие свыше 3000 программистов, дизайнеров и управленцев из 77 регионов России. Возраст самого молодого участника «Цифрового прорыва» — 13 лет, а самого возрастного — 76. Объединившись в команды по 3-5 человек, финалисты за 48 часов создали прототипы цифровых продуктов в номинациях «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», а также «Транспорт и логистика». При этом каждый блок был поделен еще на 25 направлений, где нужно было решить конкретную задачу.

На правах генерального партнера конкурса «Цифровой прорыв» «МегаФон» предложил трек «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ», в котором предстояло разработать универсальное веб-приложение для предприятий ЖКХ, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Лучший проект по мнению членов экспертного совета реализовала команда «Frozen Lab» из Железногорска Красноярского края, применившая в разработке технологии искусственного интеллекта.

«Главным вкладом «МегаФона» в организацию хакатона стала профессиональная поддержка наших специалистов. Участникам на протяжении 48 часов помогали 15 экспертов из числа сотрудников компании, которые консультировали ребят по темам «больших данных», интернета вещей и управления проектами. А мастер-классы по подготовке успешной презентации проектов нашего корпоративного тренера посетили свыше 100 конкурсантов. Я была свидетелем неподдельной вовлеченности всех наших сотрудников, и участники конкурса ответили нам взаимностью — задание «МегаФона» выбрали 29 команд, больше, чем во всех остальных направлениях», — рассказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.

Еще три команды в треке «МегаФона» были отмечены призами. Специальная номинация «Лучшая командная работа» и особый приз досталась ростовской команде «ReactiveRND». Участникам удалось разработать прототип веб-приложения с отличным интерфейсом для заведения заявок клиентов и продуманным функционалом. За самое креативное продуктовое решение жюри отметило команду «SimpleDecision» из Санкт-Петербурга. Ребята запомнились уникальной front-разработкой с проработанным функционалом. Команда «ЦУП» из Нижнего Новгорода и Чебоксар признана автором самого креативного технического решения — их проект содержит единую платформу, которая может быть внедрена в управляющих компаниях.

В номинации «Геоинформационная система переработки отходов» первое место заняла команда RSX во главе с капитаном Евгением Михиным, который работает в управлении по качеству и надежности сервисов «МегаФона».

«Задача по разработке цифрового сервиса, который поможет решению проблемы с утилизацией мусора, показалась нам самой интересной. Конкуренция была высокой — всего в этом треке работало 26 команд, — рассказывает он. — Мы гордимся тем, что смогли сделать лучшее приложение. Наш сервис предлагает сдавать отсортированный мусор курьерам, которые доставляют на дом продукты и товары, и за это получать различные вознаграждения — бонусы, кешбэк, скидки. В наше приложение интегрирована интерактивная карта города, на которой отмечены места для выброса отсортированного мусора. Каждый контейнер на карте будет показывать уровень его наполненности и может быть интегрирован в глобальную систему умного города».

Евгений Михин пришел в «МегаФон» десять лет назад студентом четвертого курса. «Когда моя команда выиграла полуфинал в Москве, коллеги поздравляли, радовались и настраивали только на победу в финале — радуется он. — Так и случилось — наш экологический проект признан лучшим в треке, кроме того, мы одни из немногих, кто смог корректно просчитать финансовую модель и спрогнозировать срок окупаемости нашего решения».

Подводя итоги конкурса, организаторы отметили, что он, несмотря на все затраты, полностью себя окупил, в первую очередь, с точки зрения поиска новых идей и талантов. «Хакатон серьезно отличался от того, что я видел раньше. Участники показали очень высокий уровень, максимально детально проработали свои проекты, — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов. — В современных реалиях практически невозможно создать жизнеспособный цифровой продукт в одиночку — разработка таких решений под силу только команде профессионалов. Мы считаем, что хакатоны становятся отправной точкой для развития цифрового предпринимательства, они позволяют участникам окунуться в среду реальной разработки, создавать технологические проекты, получать опыт. Наконец, определиться с направлением своего дальнейшего развития: одни выберут работу в стартапе, другие продолжат карьеру в крупной корпорации. Но какой бы путь дальнейшего развития не выбрали участники «Цифрового прорыва», это будет способствовать системному развитию ИТ-отрасли страны».

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