Иркутские чиновники получат премии в размере 366,9 млн руб

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко премирует чиновников, принимавших участие в устранении паводка.

В бюджет Иркутской области дополнительно заложены 366,9 млн руб. Эти средства пойдут на премии чиновникам, которые участвовали в ликвидации наводнения. Такое решение принял губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам вице-спикера регионального заксобрания Александра Ведерникова на сессии 30 сентября речь идет об областных государственных гражданских служащих. Для муниципальных служащих премий не предусмотрено. Некоторые чиновники смогут получить вознаграждение в размере своего годового дохода.

Пока еще не все пострадавшие получили компенсации. Из 3 тысяч поданных заявлений полную выплату на ремонт жилья получила всего одна семья. 129 заявителям выплатили лишь часть суммы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.