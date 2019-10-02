Единственный Кассационный военный суд в стране начал работу в Новосибирске

В компетенцию Кассационного суда будут входить рассмотрение дел по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, сообщает сибирский объединенный информационный центр.

Это касается актов всех гарнизонных военных судов, всех окружных (флотских) военных судов и апелляционного военного суда. По словам полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Сергея Меняйло, по мере создания необходимых условий совершенствуется организация и порядок осуществления судебной власти в вооружённых силах и приравненных к ним структурам.

С 1 октября 2019 года организована ещё одна линия защиты – в системе военных судов начал действовать отдельный кассационный суд, уполномоченный проверять законность вступивших в силу судебных актов.

«Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В том числе активнее использовать систему видеоконференц-связи», – прокомментировал полномочный представитель президента РФ в СФО.

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