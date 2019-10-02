Красноярские власти надеются решить проблему обманутых дольщиков за счет создания специализированного фонда в форме АНО. Эксперты полагают, что у нового инструмента есть шанс улучшить ситуацию, однако это займет продолжительное время и может тормозиться на уровне конкретных объектов.

В Красноярском крае может быть создан фонд защиты прав дольщиков в форме автономной некоммерческой организации (АНО). Соответствующий проект закона внесло региональное министерство строительства на рассмотрение Законодательного собрания. Предполагается, что инициатива будет рассмотрена уже на ближайшей сессии ЗС в начале октября, однако ее повестка на момент сдачи материала пока официально не была объявлена.

Как поясняют в минстрое, в текущем году после корректировки федерального законодательства о долевом строительстве возник механизм, позволяющий решать проблему с использованием бюджетных средств всех уровней. Необходимым условием является создание АНО.

«Первый план мероприятий, который разработал федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства (АО «ДОМ.РФ»), касается принятия решений в отношении недостроенных объектов строительной компании «Реставрация». После утверждения документ будет опубликован на официальном сайте фонда. Согласно плану Красноярский край до начала ноября должен создать региональный фонд и внести изменения в бюджетное законодательство. Уровень краевого софинансирования с федеральным фондом согласован, затем планируется заключить соглашение о порядке и сроках достройки всех проблемных объектов в Красноярском крае», — отмечают в пресс-службе министерства.

Еще одним проблемным объектом, над которым в ближайшее время будет работать фонд, является недостроенный жилой дома ООО «СибСтройИнвест» в Красноярске на улице Грунтовой.

На встрече с обманутыми дольщиками «Реставрации» и «СибСтройинвеста» представители властей обозначили, что сроки достройки каждого из объектов будут определены после доработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Средства должны выделяться на условиях софинансирования: 25% — из краевого бюджета, остальное — из федерального. Из всех источников в нынешнем году на эти цели будет направлено 2 млрд рублей.

«До конца ноября наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья. Предполагается, что выплаты компенсаций будут производиться в тех случаях, когда их размер меньше, чем стоимость достройки объекта», — рассказал замминистра строительства края Евгений Ганчуков.

Председатель правления Красноярской региональной организации участников долевого строительства «Реформа» Евгения Хрипля сомневается, что законопроект будет принят на ближайшей сессии, а в случае принятия – что все обозначенные строительные объекты будут достроены.

«До сессии осталось достаточно немного времени, за которое депутаты вряд ли успеют не то, что рассмотреть документ на комиссиях, но даже ознакомиться с ним. Если же он будет принят на одной из следующих сессий, то шанс улучшить ситуацию на рынке долевого строительства есть. Но присутствуют и свои подводные камни. Например, известно, что власти согласовали выделение 2,6 млрд рублей на достройку домов «Реставрации», и, как утверждается, «СибСтройИнвеста». Однако, по моей информации ДОМ.РФ согласовал эту сумму только на «Реставрацию», а краевой минстрой направил в федеральный фонд письмо за подписью губернатора с просьбой разрешить использовать эту сумму и на «СибСтройИнвест». Иными словами, финансирование, выделенное на один объект, они хотят размазать на два. Но я сильно сомневаюсь, что такой вариант им одобрят, ведь по второму проекту даже документы по имеющимся данным еще не готовы», — рассказала она.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР, председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш ожидает, что документ о создании фонда все же будет принят в начале октября. Сам парламентарий поддерживает идею создания фонда, но соглашается, что для ее критики тоже есть основания.

«Предлагаемый инструмент – нормальный и рабочий. С его помощью можно решить все накопившиеся проблемы обманутых дольщиков, хотя и далеко не сразу. По моим расчетам на это уйдет 5-6 лет. И это при условии, что у нас за это время не будут появляться новые проблемные объекты. Доводилось слышать критику, что согласно концепции создания фонда миллионы налогоплательщиков должны будут оплачивать риски тысяч людей, которые просто неудачно инвестировали свои деньги в недвижимость. И надо признать, эта точка зрения тоже имеет право на существование. С другой стороны, во многом проблема обманутых дольщиков возникла из-за недоработок государства, а именно – правоохранительные органы вовремя не остановили недобросовестных застройщиков. Следовательно, решать проблему за счет бюджета было бы справедливым решением. Лично я считаю, что правильным решением было бы компенсировать ущерб тем, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, но не трогать случаи, когда произошло банкротство добросовестного застройщика. Но здесь мы вступаем на очень спорную территорию разграничения этих случаев и сталкиваемся с необходимостью проводить большую юридическую экспертизу, на которую, с учетом сегодняшних масштабов и актуальности проблемы, у края просто нет времени», — рассуждает Кулеш.

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