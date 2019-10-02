Пивовары Кузбасса запустили проект по раздельному сбору отходов упаковки

«Принеси пользу своему городу» — под таким названием запущен новый проект пивоваренной компании «Балтика» по раздельному сбору отходов упаковки в столице Кузбасса. Новые контейнеры для сбора появились в жилом комплексе «Цветной бульвар» в Кемерово.

Напомним, что раздельный сбор мусора с каждым годом занимает все больше места в инфраструктуре сибирских городов. За несколько лет под эгидой регионального оператора «Чистый город Кемерово» в столице Кузбасса установлено более 500 контейнеров, собранные отходы из которых не попадают на мусорный полигон, а направляются в переработку.

В самой «Балтике» отмечают, что «стремятся снизить экологическую нагрузку и сформировать культуру ответственного отношения к окружающей среде жителей и других сибирских городов».

Стоить отметить, что компания «Балтика» с 2013 года инвестировала в этот проект около 50 миллионов рублей. Сейчас «Принеси пользу своему городу» реализуется в 50-ти городах России. Все собранные с помощью отраслевых и региональных операторов отходы (ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон и пр.) прессуются и направляются на переработку.

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