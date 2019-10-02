Аэропорт Горно-Алтайска обзаведется новым радиолокационным комплексом

Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность сметы на оснащение аэропорта новым аэродромным радиолокационным комплексом и выдали положительное заключение.

Теперь застройщик — ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») — в ходе реализации проекта установит дизельную электростанцию в контейнерном исполнении мощностью 100 кВт и проведет иные необходимые работы для оснащения аэропорта новым аэродромным радиолокационным комплексом АОРЛ-1АМ.

Размещаемое оборудование предназначено для управления воздушным движением в зоне ответственности аэропорта Горно-Алтайска, а также для обеспечения специалистов службы движения информацией о координатах воздушных судов (азимут-дальность), дополнительными сведениями от судов, снабженных самолетными ответчиками.

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