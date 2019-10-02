Более 2 тысячи домов Новосибирска уже получили тепло

Около 30% от всего жилого фонда города оснащены теплом.

По данным Сибирской генерирующей компании 1 октября завершился первый этап разворота системы отопления в жилом секторе. Об этом рассказал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко.

Дальнейшее подключение будет проходить в три двухдневных этапа. Весь процесс будет осуществляться до 7 октября включительно. После теплоснабжение получат институты, объекты культуры, промышленный сектор. Здесь по данным СГК сроки установлены до 9 октября.

По словам Романа Корниенко этап подключения детских садов и школ, лечебных учреждений прошел нормально, но не без проблем. На отдельных объектах проводились работы по устранению дефектов.

Напомним, что при подготовке Новосибирска к отопительному сезону было выявлено более тысячи неполадок. Если дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию.

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