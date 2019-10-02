На бийском производственном объединении «Сибприбормаш», входящем в «Ростех», меняется руководство. Кресло гендиректора займет бывший заместитель начальника департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Серов.

53-летний Александр Серов сменит в должности руководителя бийского предприятия Александра Черемисина, возглавлявшего завод с 1997 года. Как сообщили «Континенту Сибирь» в приемной «Сибприбормаша», представление нового гендиректора коллективу предприятия состоится в ближайшие дни.

Александр Серов родился в селе Березовка Алтайского края, закончил новосибирский технический университет. 28 лет он проработал на новосибирском ПО «Север», специализирующегося на изготовлении изделий радио-электротехнического и прецизионно-механического профиля, руководил предприятием. Серов был назначен заместителем начальника департамента промышленности мэрии Новосибирска и начальником управления промышленности в марте 2018 года. ПО «Сибприбормаш» специализируется на выпуске спецтехники и гражданской продукции. Завод входит в состав холдинга «Прибор», который находится в составе научно-производственного концерна «Техмаш», в свою очередь входящего в состав госкорпорации «Ростех».

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