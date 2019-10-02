Сибирские таможенники изъяли более 600 тысяч единиц контрафактной продукции

За 9 месяцев 2019 года таможенными органами Сибирского региона было изъято более 600 тысяч единиц контрафакта.

В сибирском таможенном управлении (СТУ) состоялось совещание о защите прав интеллектуальной собственности, на котором была озвучена данная статистика. В нем приняли участие представители правообладателей, правоохранительных и контролирующих ведомств.

«В 2019 году в результате работы таможенных органов СТУ предотвращён ущерб правообладателям на сумму более 1 миллиарда рублей, – сообщил начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов СТУ Денис Романенко. – По числу подделок лидировали одежда, обувь, игрушки, парфюмерия».

По сообщению пресс-службы СТУ за указанный период было возбуждено 122 дела об административных правонарушениях по статьям 14.10 «Незаконное использование товарного знака» и 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Большинство дел об АП (96 дел) возбуждено в отношении физических лиц, которые пытались переместить через таможенную границу контрафактные товары в багаже или ручной клади (более 3 тысяч единиц). По этой причине в рамках совещания было сказано о необходимости усиления таможенного контроля за перемещением физическими лицами товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Также на заседании официальные представители брендов в форме презентаций озвучили признаки, по которым можно отличить подделку от оригинальной продукции. Участники мероприятия обсудили стратегии по защите брендов различной номенклатуры товаров, выработали решения актуальных вопросов осуществления таможенного контроля после выпуска товаров и эффективного взаимодействия с территориальными органами МВД и Роспотребнадзора.

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