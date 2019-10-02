МТС получила Гран-при PROBA Awards за самый эффективный социальный проект

Федор Туров
 

Социальный волонтерский проект «Культурный код», организованный группой МТС, получил Effective Grand Prix международной премии PROBA Awards 2019. Эта премия достается самым эффективным и масштабным проектом, которые привлекают большое количество участников и имеют значимый общественный резонанс.

На церемонии PROBA Awards 2019 всероссийский проект «Культурный код» МТС получил Effective Grand Prix.

PROBA Awards учреждена в 2000 году, конкурс нацелен на развитие профессиональных коммуникаций, поиск выдающихся специалистов отрасли и самых громких коммуникационных проектов. Ежегодно в жюри премии входят ведущие эксперты в области связей с общественностью, цифровых и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций.

В 2019 году помимо МТС наград удостоились такие корпорации как Mastercard, Coca-Cola, Роскосмос, и Газпромнефть.

Также «Культурный код» победил в номинации «Корпоративные коммуникации», в которой отмечаются проекты, направленные на поддержку корпоративного имиджа организации.

«Культурный код» нацелен на сохранение и поддержку уникальных культурных ценностей и инициатив в регионах России. В рамках проекта волонтеры МТС реставрируют и сохраняют памятники культуры, поддерживают ремесленные школы, местные сообщества и движения, помогают в организации самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов, — отметила директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская. — С момента запуска в июне 2018 года проект охватил более 40 регионов России, в нем приняли участие десятки тысяч человек. Проект задействует современные цифровые коммуникации и приносит реальную общественную пользу, поддерживая культурную идентичность регионов».

Ранее, напомним, «Континент Сибирь» неоднократно писал о социально-культурных проектах, реализованных при поддержке МТС.

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