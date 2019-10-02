Социальный волонтерский проект «Культурный код», организованный группой МТС, получил Effective Grand Prix международной премии PROBA Awards 2019. Эта премия достается самым эффективным и масштабным проектом, которые привлекают большое количество участников и имеют значимый общественный резонанс.

На церемонии PROBA Awards 2019 всероссийский проект «Культурный код» МТС получил Effective Grand Prix.

PROBA Awards учреждена в 2000 году, конкурс нацелен на развитие профессиональных коммуникаций, поиск выдающихся специалистов отрасли и самых громких коммуникационных проектов. Ежегодно в жюри премии входят ведущие эксперты в области связей с общественностью, цифровых и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций.

В 2019 году помимо МТС наград удостоились такие корпорации как Mastercard, Coca-Cola, Роскосмос, и Газпромнефть.

Также «Культурный код» победил в номинации «Корпоративные коммуникации», в которой отмечаются проекты, направленные на поддержку корпоративного имиджа организации.

«Культурный код» нацелен на сохранение и поддержку уникальных культурных ценностей и инициатив в регионах России. В рамках проекта волонтеры МТС реставрируют и сохраняют памятники культуры, поддерживают ремесленные школы, местные сообщества и движения, помогают в организации самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов, — отметила директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская. — С момента запуска в июне 2018 года проект охватил более 40 регионов России, в нем приняли участие десятки тысяч человек. Проект задействует современные цифровые коммуникации и приносит реальную общественную пользу, поддерживая культурную идентичность регионов».

Ранее, напомним, «Континент Сибирь» неоднократно писал о социально-культурных проектах, реализованных при поддержке МТС.

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