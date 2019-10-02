За первые восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года по данным компании «Ситилинк», в Новосибирске был зафиксирован рекордный показатель прироста продаж виниловых проигрывателей — 300%.

Прирост продаж виниловых проигрывателей в других регионах России оказался скромнее – в Москве он составил +34%, в Санкт-Петербурге +64%. Большими темпами спрос растет в Саратове (+267%), Краснодаре (+217) и Екатеринбурге (+217%), однако все равно уступает Новосибирску.

По данным «Ситилинка» заинтересованы в приобретении часто довольно молодые клиенты. «Люди доверяют винилу, чувствуют, что это самый надежный носитель аудио, а благодаря активному развитию технологий, в проигрыватели добавилось огромное количество фич. Нюансов в выборе много, это и тип привода, звукоснимателя, материал, качество сборки, комплектующие, возможность поддержки Bluetooth, возможность регулировки прижимной силы и антискейтинга, тип управления, варианты скорости воспроизведения и т.д.», – отмечает руководитель отдела маркетинга «Ситилинк» Василий Васильев.

Официальный представитель ION Audio Александр Еременко добавляет, что рост рынка проигрывателей в России в компании почувствовали еще в 2012 году. «Это было афтершоком возрождающегося тренда на винил по всему миру», – подчеркивает Александр Еременко. По его словам, у ION Audio продуктовая линейка всего за год увеличилась с 34 до 66 проигрывателей.

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