Компания NL International расширила свою линейку и представила новый знаковый продукт

26 сентября в штаб-квартире международной сетевой компании NL International в Новосибирске прошла первая открытая презентация и дегустация нового продукта — Energy Diet Смузи.

Мероприятие прошло с участием новосибирских блогеров и журналистов. В истории NL это знаковое событие. Компания готова выйти на новый уровень общения с аудиторией и стать более открытой.

По словам руководителя Event управления NL International Марии Васильченко, компания уже 18 лет работает на рынке правильного питания.

«У нас идёт постоянная разработка новых фишек в питании, постоянный поиск нового. Мы создали новый продукт, нет ничего похожего на рынке и решили рассказать о нем и показать общественности. Сделали здесь, на своём собственном заводе, но сделали из французского сырья. Нам было важно не просто рассказать о продукте из первых уст, а дать попробовать и лично показать, как он выглядит. Мы будем чаще делать похожие события и показывать NL изнутри», — пояснила Мария Васильченко.

Компания NL International расширила свою линейку 1 of 7

«Смузи – это для нас продукт совершенно нового уровня. Принципиально новый продукт, потому что он, во-первых, натуральный. Во-вторых – это не просто сок. Когда вы употребляете смузи, вы употребляете овощи, фрукты, ягоды в том самом неизменном виде, в котором они должны к нам попадать. Часто, когда мы отжимаем сок, жмых мы обычно выбрасываем. Это в корне неверно, потому что всё самое ценное в овощах и фруктах находится именно в этом жмыхе. Наш смузи – это не только сок выжатый, но это ещё и жмых» — утверждает руководитель управления ассортиментом NL Алевтина Зубахина.

Ассортимент смузи представлен тремя продуктами: «Киви-сельдерей» (смузи-детокс), «Арбуз-клубника» (смузи-силуэт) и «Тыква-облепиха» (красота и энергия).

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