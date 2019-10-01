Новосибирский завод «Сиблитмаш» изготовил вагон в 54 тонны

Средство передвижения предназначено для приема раскаленного кокса, выдаваемого из камер коксования, транспортировки и выгрузки кокса в камеру установки сухого тушения.

По данным «Сиблитмаша», реализация проекта началась весной 2019 года. Заказ на разработку специального оборудования решили разместить на отечественных предприятиях, и тендер выиграл «Сиблитмаш». Вагон был создан для производства АО «ЕВРАЗ НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) и стал еще более безопасным. Эту задачу решили за счет установки трех подвесов, которые обеспечивают большую надежность. Кроме того, вагон модернизирован индивидуальной тормозной системой.

Подобные коксовозные вагоны модели 26-499 выпускали Днепродзержинский вагоностроительный завод и ОАО «Славтяжмаш». Указанная модель несколько отличается от той, которая производилась на украинских предприятиях. По данным «Сиблитмаша» в конце сентября оборудование было принято представителями заказчика.

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