Николай Кравчук покинул кресло гендиректора «НЭВЗ-Керамикс»

В руководстве новосибирской компании «НЭВЗ-Керамикс», в преддверии продажи предприятия компании «Роснано» сменился генеральный директор. Николай Кравчук уступил этот пост Георгию Андрееву.

Информация о том, что Николай Кравчук больше не является гендиректором «НЭВЗ-Керамикс», внесена в ЕГРЮЛ 30 сентября. Новым генеральным директором предприятия является Георгий Андреев, учредитель ряда компаний, связанных со строительством и торговлей. Также Георгий Андреев являлся учредителем ликвидированного сейчас ЧОП «Коммерческая безопасность», специализировавшегося на проведении расследований и обеспечении безопасности. На предприятии «НЭВЗ-Керамикс» прокомментировать смену руководства «Континенту Сибирь» не смогли.

Напомним, ранее стало известно, что ПАО «НЭВЗ-Союз» готовится продать свои акции в «НЭВЗ-Керамикс» компании «Роснано». Сумма сделки составит около 763 млн рублей. «Роснано» при этом уступит денежное требование к АО «НЭВЗ-Керамикс», ранее возникшее на основании договора займа. Сейчас в уставном капитале «НЭВЗ-Керамикс» компания «Роснано» владеет 40% акций, «НЭВЗ-Союз» — 60% акций. В июле текущего года банкротства «НЭВЗ-Керамикс» потребовала ФНС, сумма долга предприятия по налогам составляла около 50 млн рублей. К началу рассмотрения иска стало известно, что предприятие полностью погасило образовавшуюся задолженность.

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