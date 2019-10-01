В рамках реализации второй очереди реконструкции и развития новосибирская клиника Мешалкина получит 7,8 млрд руб.

Постановление о выделении средств было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Предполагается, что деньги поступят в 2019-2023 годах. Напомним, что ранее «Континент Сибирь» сообщал о проекте постановления.

Речь идет о реконструкции радиологического корпуса и цокольного этажа правого крыла главного корпуса. На этом этаже должна быть размещена гибридная операционная нейрохирургического и онкологического профиля. Кроме того, будет построен новый лечебный и детский (от 0 до 15 лет) лечебный корпуса. В последнем разрешат совместное нахождение детей с родителями.

По сообщению пресс-службы областного правительства проект реконструкции центра потребовал разделения на два этапа в силу своей масштабности. Первый из них был завершен еще в 2013 году.

Ранее сообщалось, что около 214 млн рублей будет потрачено на проектные и изыскательские работы в 2019 – 2020 годах. Остальные средства на реконструкцию будут вложены в 2021 году (около 2,6 млрд рублей), 2022 году (около 2,4 млрд рублей) и 2023 году (около 1,9 млрд рублей).

«Могу заверить, что центру имени Мешалкина и коллективу учреждения со стороны правительства Новосибирской области будет оказываться всяческая поддержка. Я готов по-хорошему лоббировать интересы клиники, способствовать привлечению финансирования для ее дальнейшего развития», – подчеркивал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе посещения медицинского центра в июле этого года.

Напомним, что экс-глава клиники Мешалкина Александр Караськов, его супруга Ирина Бойкова, а также его бывший заместитель Евгений Покушалов проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Как отмечал в интервью «Континенту Сибирь» прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, расследование уголовного дела не завершено — срок следствия продлен до ноября 2019 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.