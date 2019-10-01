Депутаты Законодательного собрания Иркутской области выделили дополнительные средства на поддержку муниципальных образований

Дополнительные средства бюджета были выделены на поддержку муниципальных образований в результате внесения изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Средства пойдут на устранение последствий ЧС, ставшие следствием наводнения, на сбалансированность муниципальных образований и выплаты при рождении в семье третьего ребенка.

Доходы бюджета предположительно составят 196,4 миллиарда рублей, расходы — 212,2 миллиарда. На социальные выплаты пострадавшим от наводнения добавят 2,5 миллиарда рублей, на приобретение жилья, на выплату заработной платы в муниципальных учреждениях образования — 1,5 миллиарда, на возмещение разницы в тарифах ресурсоснабжающим организациям в связи с ЧС и восстановление инфраструктуры в пострадавших от паводка населенных пунктах.

По словам председателя ЗС Иркутской области Сергея Сокола главной задачей является своевременность ответов на поступающие запросы людей и помощи, оказываемой городам и селам. Также он отметил, что будут контролироваться процесс доведения средств до муниципальных образований и процесс их освоения.

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