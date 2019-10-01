1 октября Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой», анонсированную, как уже писал «КС», в конце июля. И первый договор на эту услугу был заключен именно в Сибири.

По данным банка, первым участником новой сделки стала компания-экспортер, работающая на территории присутствия Сибирского банка ПАО «Сбербанк». Для нее, как для участника ВЭД, вопрос колебания курсов имеет очень высокую актуальность, как и вопрос краткосрочного оборотного кредитования.

«Валютный форвард с предоплатой» решает оба эти вопроса. «Для работающих на внешних рынках компаний крайне важно использовать инструменты управления валютными рисками, – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сергей Кузнецов. – Мы очень рады, что заключили первую сделку валютного форварда с предоплатой – сибирские компании-участники ВЭД используют в своей работе современный и отвечающий духу времени подход. Применение финансовых инструментов является признаком зрелости менеджмента любой компании».

Продукт представляет собой комбинированное решение для хеджирования валютного риска и получения финансирования под ожидаемое поступление валютной выручки. Так, клиент-экспортер получил 90% средств в рублях от продажи долларов США по фиксированному курсу. Помимо прочего, есть возможность подобрать срок сделки и размер предоплаты, а такие применение для компаний-импортеров для авансового платежа. Простое оформление и доступность финансирования в режиме «по требованию», конкурентные ставки и при этом все расходы – в будущей цене продажи выручки – отличительные черты «валютного форварда с предоплатой».

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