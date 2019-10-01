Арбитражный суд Новосибирской области постановил вернуть 31 млн рублей взысканных налогов в конкурсную массу банкротящейся стройкомпании «Афина Паллада». Как выяснилось, ФНС нарушила очередность расчетов с кредиторами.

Заявление конкурсного управляющего СК «Афина-Паллада» Трофима Кузнецова было направлено в арбитраж в июне текущего года. Управляющий требовал признать недействительным взыскание со счетов банкротящейся компании более 31 млн рублей задолженности по налогу на доходы физлиц. По словам управляющего, взыскание прошло с нарушением порядка очередности расчетов с кредиторами, «уполномоченному органу оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований». Суд принял решение взыскать эту сумму в пользу должника с ИФНС России по Кировскому району Новосибирска. При этом налоговая сохранила право требования долга с «Афины-Паллады».

Напомним, входящая в группу компаний «Афина-Паллада» одноименная строительная компания банкротится с 2016 года по иску красноярского ООО «Сибсульфур». В конце 2018 года между кредиторами и должником было заключено мировое соглашение, которое позже отменил арбитраж. В январе текущего года СК «Афина-Паллада» вошла в конкурсное производство. Параллельно с банкротством компании ее гендиректор Гайк Магакелян становился фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты, в итоге дело было прекращено, а бизнесмен – оштрафован.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.