Право заключения муниципального контракта для разработки документации и выполнения строительно-монтажных работ на площади Лыщинского выставлено на конкурс мэрией Новосибирска.

Согласно документации по проекту, выложенной на сайте госзакупок, сказано, что работы будут состоять из реконструкции площади, участков, примыкающих к ней, автомобильных дорог, и строительства надземного пешеходного перехода.

Переход планируется провести через ул. Блюхера, проспект Маркса и ул. Немировича-Данченко. Он будет не уже 3 метров и не ниже 5,5 метров над проезжей частью.

Максимальная цена муниципального контракта — 218 869 467 рублей. На строительство надземного пешеходного перехода выделено 125 млн рублей. Этот проект обеспечит доступ к «Многофункциональной ледовой арене», которую должны сдать к лету 2022 года.

Аукцион состоится 4 октября. Закончить все мероприятия по реконструкции площади и сдать в эксплуатацию пешеходный мост должны в 2021 году.

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