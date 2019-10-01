В Новосибирске реконструируют сквер Героев Революции

Масштабная реконструкция мемориального сквера павших в годы Гражданской войны завершится к 100-летию комплекса. Работы рассчитаны на три года.

В общей сложности на восстановление мемориального комплекса потребуется около 12 млн руб. За эти деньги отреставрируют монумент в виде руки, держащей факел и пробивающейся сквозь каменную глыбу, расположенный в сквере с 1922 года, установят новые кованые фонарные столбы, приведут в порядок бордюры и положат новый асфальт. В планах установка в сквере системы видеонаблюдения для быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть так отозвался о предстоящей реконструкции: «Это памятное место. Думаю, большинство новосибирцев согласятся с тем, что нужно уважительно относиться к нему, в том числе к памятникам и могилам, которые здесь находятся. Подчеркиваю: это реальные захоронения людей — участников событий Гражданской войны. К сожалению, с годами сквер пришел в упадок. Сейчас ведутся восстановительные работы. Возникла идея сделать сквер доступным для посещения со всех сторон — как Первомайский или Нарымский, а также заасфальтировать его».

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