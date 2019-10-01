Основатель компании iFarm Александр Лысковский за ближайший год намерен привлечь порядка 5 млн долларов инвестиций на развитие компании. Сейчас компания суммарно уже подняла около 2 млн долларов. Об этом предприниматель сообщил в интервью авторам YouTube-канала «Соль» Егору Егошину и Юлии Дроковой.

Напомним, что известный новосибирский предприниматель, основатель ИТ-компаний Alawar и Welltory Александр Лысковский запустил проект iFarm в 2017 году. Компания продает технологии для выращивания натуральных овощей, ягод и зелени. Более подробно о проекте Александр Лысковский рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». Первая вертикальная ферма была открыта им на территории Академгородка. Также ферма площадью 615 кв м была запущена в здании бывшего дилерского центра Lexus на Большевистской.

Компания продолжает курс на активное развитие. «Суммарно мы подняли около $2 млн и будем поднимать еще наверно порядка $5 млн за ближайший год. Все деньги идут на строительство лаборатории, где исследуются агрокультуры, на проектирование новых версий ферм и на программное обеспечение», — пояснил в интервью авторам YouTube-канала «Соль» Александр Лысковский.

По его словам, в октябре 2018 года iFarm получил финансирование от фонда Gagarin Capital. Также в компанию вложили фонд IMI.vc, штаб-квартира которого расположена в Вильнюсе, и фонд Impulse VC – дочерняя структура московского Millhouse Capital. Также у компании есть несколько бизнес-ангелов. Среди них — Андрей Кулик, руководитель отдела исследований компьютерного обучения Google. «Он живет в Цюрихе, родом из Минска. Это человек, который все знает про машинное обучение и очень помогает нам с этим», — пояснил Александр Лысковский. В свою очередь Сергей Амбросов (экс-руководитель «Инвитро») помогает компании с развитием по франшизе. Кроме того, среди бизнес-ангелов также числится Денис Сметнев, коммерческий директор и сооснователь Skyeng. «Это большой специалист по привлечению клиентов, маркетингу, выстраиванию каналов продаж», — пояснил Александр Лысковский.

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