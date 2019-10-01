Несанкционированные свалки в Новосибирске будут ликвидироваться по новым правилам

Анна Сугатова
 
По словам Дениса Архипова изменения будут касаться проектно-сметной документации для ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации территорий

30 сентября на заседании правительства региона были приняты изменения в государственную программу «Развитие системы обращений с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова изменения будут касаться проектно-сметной документации для ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, городских округов Новосибирской области и рекультивации территорий, на которых они размещены.

Сама программа также будет подвержена изменениям в соответствии с законом «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Кроме того, планируется внести определенные корректировки в оказании господдержки муниципальным образованиям региона на приобретение мусорных контейнеров.

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