30 сентября на заседании правительства региона были приняты изменения в государственную программу «Развитие системы обращений с отходами производства и потребления в Новосибирской области».
По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова изменения будут касаться проектно-сметной документации для ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, городских округов Новосибирской области и рекультивации территорий, на которых они размещены.
Сама программа также будет подвержена изменениям в соответствии с законом «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Кроме того, планируется внести определенные корректировки в оказании господдержки муниципальным образованиям региона на приобретение мусорных контейнеров.