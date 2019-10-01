«Сбербанк Онлайн» добавил сервис по работе с эскроу-счетами

Сбербанк объявил о расширении поддержки эскроу-счетов, которые используются клиентами для расчетов с застройщиками по договорам долевого участия. Теперь действующие эскроу-счета можно видеть в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и интернет-банке.

В режиме онлайн можно произвести пополнение, используя функцию «Перевод между своими счетами», а также для автоматического пополнения настроить функцию «Копилки». Есть возможность проверить баланс счета, просмотреть всю историю совершенных операций, сделать счет «невидимым» в удаленных каналах обслуживания. Для того, чтобы работать с эскроу-счетами, нужно обновить приложение как минимум до версии 10.2.

«Мы постоянно расширяем возможности наших мобильных сервисов. Теперь для тех, кто открыл в банке эскроу-счета, отпадает необходимость посещать банк для проведения операций. Клиенты смогут получать все необходимые справки, вести историю операций, пополнять счета – и все это в несколько кликов. Удобно, надежно и быстро», – прокомментировал директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко.

Ранее «Континент Сибирь» уже писал о том, что Сбербанк предложил особые условия эквайринга для сделок купли-продажи жилья, что также способствовало увеличению доли работы в онлайне.

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