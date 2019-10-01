25 команд высших учебных заведений Сибирского федерального округа прошли обучение по программе «Школа ректоров», разработанной Центром трансформации образования Московской школы управления Сколково. По этому показателю СФО занял второе место среди всех федеральных округов России.

Без учета Москвы на долю СФО пришлось 15% всех прошедших обучение в «Школе ректоров» управленческих команд университетов России, второе место округ разделили с СЗФО и ЦФО, на третьем месте находится ЮФО (11%), а наибольшее количество команд-участников представил Приволжский федеральный округ (24%).

По количеству команд, прошедших обучение по программе «Школа ректоров», в СФО лидирует Новосибирская и Томская области (по 6 команд), по четыре команды представили Красноярский край и Омскую область..

Среди прошедших обучение команд СФО представители таких известных учебных заведений как Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Алтайский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие.

Как поясняют в пресс-службе школы управления Сколково, целью образовательной программы является подготовка управленческих кадров, способных разрабатывать и реализовывать стратегические проекты, направленные на масштабные изменения в сфере высшего образования. В рамках программы рассматриваются такие темы, как позиционирование и стратегия университета, управление исследованиями, инновационная и предпринимательская деятельность, трансформация образовательных моделей, формирование студенческой среды и т.д.

Образовательная программа «Школа ректоров» состоит из 6 модулей, каждый из которых рассчитан на 5 дней интенсивного обучения – по 10 часов в день. Лекторами программы являются российские и международные эксперты, в том числе руководители ведущих университетов, крупных корпораций и государственных ведомств. За все время ее существования выпускниками стали около 1000 представителей более 200 высших образовательных учреждений из России и стран СНГ. Более 400 выпускников программы получили повышения, до 77% всех разработанных слушателями курса проектов трансформации вузов реализуются на практике.

Занятия проводятся на базе кампуса бизнес-школы Сколково. По окончании обучения слушатели защищают групповой проект, после чего выпускникам вручают дипломы о профессиональной переподготовке. Заявки на обучение и дополнительная информация о программе доступны на сайте школы управления Сколково.

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