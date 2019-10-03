Сибирские дилерские центры BMW до конца текущего года посетит робот «Чужой», созданный из неоригинальных запасных частей автомобилей баварской марки. Это проект дистрибьютора BMW в России, призванный продемонстрировать важность покупки запчастей именно у официальных дилеров марки.

Как пояснили «Континенту Сибирь» представители официальных дилеров BMW в Сибири, проект инициирован российским дистрибьютором марки и существует уже не первый год. Скульптура «Чужого» выставляется в дилерских центрах BMW по всей стране и по понятным причинам привлекает к себе внимание посетителей салонов. Табличка на работе гласит: «Поддельные запчасти навсегда останутся чужими. Защитите себя и окружающих от последствий, связанных с использованием контрафактной продукции. Приобретайте оригинальные запчасти и аксессуары BMW».

На сегодня робот находится в дилерском центре BMW в Новосибирске. «Скульптура у нас впервые, ранее она путешествовала по другим дилерским центрам марки в России, в том числе и в Калининграде», — рассказывает маркетолог «ЭлитАвто Сибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске) Алексей Шершнев. По его словам, инсталляция пробудет в салоне до 12 октября. После этого она вероятно отправится в Алтайский край. Маркетолог компании «Дикси» (официальный дилер BMW в Барнауле) Ольга Гаврилко подтвердила «Континенту Сибирь», что «Чужой» действительно ожидается осенью в дилерском центре в Барнауле. Ждут робота в этом году и в дилерском центре «Барс» (официальный дилер BMW в Омске). А вот в иркутском салоне марки — автоцентре «АнгарА» — пока не располагают информацией о визите «Чужого», но готовы к дальнейшему участию в проекте.

По словам дилеров, робот выполняет важную роль в информировании клиентов о важности покупки оригинальных запчастей. «Безусловно, этот объект привлекает внимание клиентов. На основании скульптуры есть специальная табличка с краткой разъясняющей информацией, которая дает возможность понять смысл послания. Поскольку мы разместили скульптуру в непосредственной близости с зоной оформления клиентов на сервисное обслуживание, каждый клиент сервиса имеет возможность по пути ознакомиться с информацией и проникнуться этой идеей», — уверен Алексей Шершнев.

Как поясняет маркетолог компании «Барс» (официальный дилер BMW в Омске) Елена Воробьева, каждый дилер может самостоятельно придумать соответствующие активности с участием робота. «В целом это бесплатный арт-объект, известный во всём мире, который станет прекрасным поводом пригласить на клиентский день своих клиентов и рассказать о преимуществах оригинальных запчастей», — подтверждает Ольга Гаврилко.

За перемещениями робота можно будет слудить по хэштэгу #чужойсрединас

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