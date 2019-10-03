Компания BMW привезла в Сибирь робота «Чужой»

Александр Резников
 
Фото предоставлено компанией "ЭлитАвто Сибирь"

Сибирские дилерские центры BMW до конца текущего года посетит робот «Чужой», созданный из неоригинальных запасных частей автомобилей баварской марки. Это проект дистрибьютора BMW в России, призванный продемонстрировать важность покупки запчастей именно у официальных дилеров марки.

Как пояснили «Континенту Сибирь» представители официальных дилеров BMW в Сибири, проект инициирован российским дистрибьютором марки и существует уже не первый год. Скульптура «Чужого» выставляется в дилерских центрах BMW по всей стране и по понятным причинам привлекает к себе внимание посетителей салонов. Табличка на работе гласит: «Поддельные запчасти навсегда останутся чужими. Защитите себя и окружающих от последствий, связанных с использованием контрафактной продукции. Приобретайте оригинальные запчасти и аксессуары BMW».

На сегодня робот находится в дилерском центре BMW в Новосибирске. «Скульптура у нас впервые, ранее она путешествовала по другим дилерским центрам марки в России, в том числе и в Калининграде», — рассказывает маркетолог «ЭлитАвто Сибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске) Алексей Шершнев. По его словам, инсталляция пробудет в салоне до 12 октября. После этого она вероятно отправится в Алтайский край. Маркетолог компании «Дикси» (официальный дилер BMW в Барнауле) Ольга Гаврилко подтвердила «Континенту Сибирь», что «Чужой» действительно ожидается осенью в дилерском центре в Барнауле. Ждут робота в этом году и в дилерском центре «Барс» (официальный дилер BMW в Омске). А вот в иркутском салоне марки — автоцентре «АнгарА» — пока не располагают информацией о визите «Чужого», но готовы к дальнейшему участию в проекте.

По словам дилеров, робот выполняет важную роль в информировании клиентов о важности покупки оригинальных запчастей. «Безусловно, этот объект привлекает внимание клиентов. На основании скульптуры есть специальная табличка с краткой разъясняющей информацией, которая дает возможность понять смысл послания. Поскольку мы разместили скульптуру в непосредственной близости с зоной оформления клиентов на сервисное обслуживание, каждый клиент сервиса имеет возможность по пути ознакомиться с информацией и проникнуться этой идеей», — уверен Алексей Шершнев.

Как поясняет маркетолог компании «Барс» (официальный дилер BMW в Омске) Елена Воробьева, каждый дилер может самостоятельно придумать соответствующие активности с участием робота. «В целом это бесплатный арт-объект, известный во всём мире, который станет прекрасным поводом пригласить на клиентский день своих клиентов и рассказать о преимуществах оригинальных запчастей», — подтверждает Ольга Гаврилко.

За перемещениями робота можно будет слудить по хэштэгу #чужойсрединас

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