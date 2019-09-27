27 сентября был открыт обновленный парк «Березовая роща» в

г. Черепаново, благоустроенный по национальному проекту «Жилье и городская среда». В открытии принял участие глава министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В своей речи министр рассказал, что в новом парке выполнена укладка тротуарной плитки, озеленение, освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, открыты воркаут-зона, спортивная площадка, доступные для всех жителей.

Напомним, что национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Также с 2019 года в его рамках реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на благоустройство территорий. Высокую востребованность проекта как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований, в ходе оперативного совещания 23 сентября подчеркнул губернатор Андрей Травников.

«Несмотря на то, что в названии сохранилось слово «городской», эти проекты реализуются и в сельской местности. На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодёжи, семей с детьми, жителей разных возрастов», – отметил губернатор.

Также в Черепановском районе по нацпроекту благоустроены дворовые территории многоквартирных домов. На них выполнено асфальтирование, освещение и озеленение, установлены малые архитектурные формы, организованы детские и спортивные площадки. По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, в настоящее время все объекты 2019 года в районе завершены. Общая стоимость работ составила более 28,5 млн рублей.

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