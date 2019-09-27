Председатель и руководитель аппарата республиканского отделения «Партии Роста» вместе с единомышленниками вышли из партии.

Александр Мяхар, возглавлявший отделение «Партии Роста» в Республике Хакасия последние 3 года, вышел из политической организации. Партию покинули еще несколько человек, в том числе и руководитель аппарата регионального отделения Владислав Нечкин. Пока отделение остается без руководства.

«С этого дня я покидаю «Партию Роста». Все обращения в jбщественную приемную gартии отработаю уже в частном порядке», — написал 26 сентября в соцсетях генеральный директор ООО «Финансовая компания «Развитие»» Владислав Нечкин. Он покинул партию после отказа федеральных органов ПР рассмотреть его кандидатуру на пост председателя регионального отделения, уточняет издание 19.ru.

Александр Мяхар также прокомментировал свое решение на личной странице: «Для многих вполне логичный и ожидаемый шаг. Я, в том, числе, не исключал это решение с весны прошлого года. Свой комментарий я дал и вперед, как говорится, и с песней. Уже на следующей неделе я возьмусь за новый проект, но в статусе беспартийный. Были до последнего надежды, что есть в партийном поле альтернатива».

Напомним, что «Партию Роста» возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар раньше был членом «Единой России». В 2016 году вступил в «Партию Роста» и возглавил отделение в Республике Хакасия. В 2018 году он участвовал в выборах главы Республики Хакасия. В первом туре 9 сентября 2018 набрал меньше всех — 6,6 %. Получил регистрацию на участие в повторном голосовании, но снял свою кандидатуру, как это сделали справедливорос Андрей Филягин и экс-глава РХ Виктор Зимин. 11 ноября 2018 Валентин Коновалов был единственным претендентом на пост главы Республики Хакасия. 57% избирателей проголосовали «за» то, чтобы он стал губернатором.

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