В Новосибирске будет отремонтирован путепровод для четвертого моста

В рамках строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске «Сибирская концессионная компания», входящая в состав ГК «ВИС», проведет ремонтные работы путепровода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мэрия Новосибирска выдала первое разрешение на реконструкцию путепровода в рамках концессионного соглашения по созданию четвертого моста.

«Сибирская концессионная компания», которая входит в группу компаний «ВИС», планирует начать ремонт до конца 2019 года. Подготовка территории продлится до конца ноября.

Путепровод включает два трамвайных пути и четыре автомобильные полосы. Реконструкция пройдет поэтапно, сохраняя бесперебойное движение трамваев. Для этого будет смонтирована временная линия.

Напомним, что стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, превышает 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступит из казны региона, остальное — средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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