В садах и школах Новосибирска дети получали некачественную пищу

Почти в 90% проверенных школах и детсадах было обнаружено несоблюдение правил хранения продуктов на складе, а также несоответствие их требованиям ГОСТа. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Проверка проводилась прокуратурой Калининского района Новосибирска совместно со специалистами ветеринарного надзора. Нарушения качества продуктов нашли в восьми из девяти проверенных образовательных учреждений.
В отношении изготовителей ООО НВП «Сибагропереработка», ООО «Молочный комбинат Вита» и поставщика ООО ТД «Милкград» были возбуждены административные дела. Должностные лица пяти детсадов и трех школ, виновные в нарушении условий хранения круп, уже привлечены к ответственности.
Сейчас нарушения устранены. По итогам проверок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Всего внесено 12 представлений об устранении нарушений. Проверки будут продолжены.