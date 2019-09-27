В садах и школах Новосибирска дети получали некачественную пищу

Почти в 90% проверенных школах и детсадах было обнаружено несоблюдение правил хранения продуктов на складе, а также несоответствие их требованиям ГОСТа. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Проверка проводилась прокуратурой Калининского района Новосибирска совместно со специалистами ветеринарного надзора. Нарушения качества продуктов нашли в восьми из девяти проверенных образовательных учреждений.

В отношении изготовителей ООО НВП «Сибагропереработка», ООО «Молочный комбинат Вита» и поставщика ООО ТД «Милкград» были возбуждены административные дела. Должностные лица пяти детсадов и трех школ, виновные в нарушении условий хранения круп, уже привлечены к ответственности.

Сейчас нарушения устранены. По итогам проверок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Всего внесено 12 представлений об устранении нарушений. Проверки будут продолжены.

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