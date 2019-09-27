Верховный Хурал Республики Тыва выбрал спикера. Им стал Кан-оол Даваа, который возглавляет региональный парламент с первого созыва.

На первом организационном заседании Верховного Хурала Республики Тыва спикером был избран глава регионального отделения «Единой России» Кан-оол Даваа. Его кандидатуру поддержали 28 из 30 присутствующих депутатов. Напомним, он возглавлял региональный парламент в прошлом и в позапрошлом созыве.

Выборы в Верховный Хурал прошли 8 сентября. В нем состоят 32 депутата, половина из них прошли по одномандатным округам (все — единороссы), половина — по спискам. Итоги голосования за партии в Верховный Хурал: «Единая Россия» — 80,13 %, ЛДПР – 7,75 %. Остальные не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В итоге 30 из 32 депутатов — представители «Единой России», еще двое — члены ЛДПР. Отметим, что от мандатов в парламент Тывы отказались отказались лидер ЛДПР Владимир Жириновский и его однопартиец, депутат Госдумы Сергей Натаров, который призывал не признавать итоги выборов.

В предыдущем созыве 30 из 32 депутатов тоже были единороссами, еще два мандата были у членов «Справедливой России».

В 2010 году в Республике Тыва прошел референдум по итогам которого был упразднен двухпалатный Великий Хурал и сформирован первый созыв Верховного Хурала.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.