Для главного «военного» банка страны Новосибирская область играет значительную роль не только благодаря заводу имени Чкалова и другим оборонным предприятиям. Председатель ПАО «Промсвязьбанк» ПЕТР ФРАДКОВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, что концентрация на одном направлении не означает отказ от других, и что малый бизнес и ОПК отлично уживаются друг с другом в стратегии развития банка.

Промсвязьбанк был основан 12 мая 1995 года в Москве и изначально позиционировался как «отраслевой банк для крупнейших предприятий связи» — основой бизнеса его основателей, братьев Ананьевых, была ИТ-компания «Техносерв». На рубеже 2017–2018 годов банк был санирован (его финансовое положение ухудшилось после кризисов 2008 и 2014 годов, вызвавших рост невозвращенных кредитов, и ужесточения требований ЦБ), и с марта 2018 года почти 100% акций Промсвязьбанка перешло Агентству по страхованию вкладов (АСВ). 21 декабря 2019 года Промсвязьбанк подал иск к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка на 282,2 млрд руб. В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании на базе Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Руководителем временной администрации был назначен Петр Фрадков (сын экс-председателя правительства РФ Михаила Фрадкова), который остался в должности председателя ПАО «Промсвязьбанк» после того, как временная администрация прекратила работу.

— Петр Михайлович, недавно вы подписали соглашение о сотрудничестве с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Чем интересен для Промсвязьбанка Новосибирск?

— Новосибирская область — очень серьезный, промышленно интенсивный регион, в том числе играющий очень важную роль для ОПК. ПСБ работает в Новосибирской области уже 19 лет, и за это время у нас сложились крепкие отношения со многими крупными предприятиями, в том числе промышленными производствами, которые мы намерены поддерживать и дальше. В то же время я вынужден констатировать, что в прежнем формате ПСБ в регионе немного недорабатывал, и сейчас мы понимаем, что наше присутствие в Новосибирской области нужно усилить и расширить. Мы обновили региональный менеджмент, выделили больше ресурсов, сосредоточились на проектах, которые определили ключевыми, — и результатом стало заключенное в сентябре двустороннее соглашение с правительством области.

— Планируете ли вы масштабировать это соглашение на другие сибирские регионы?

— Такие планы есть. Но мы не заключаем соглашения по принципу «чем больше, тем лучше». Мы оцениваем наши возможности, потенциал присутствия в том или ином регионе, особенности самого региона и ту нишу, в которой мы могли бы работать более активно. Конечно, мы будем углублять сотрудничество на региональном уровне, мы — банк федеральный, системообразующий. Сейчас, например, мы достаточно плотно работаем с Кузбассом.

— Место главы Сибирского филиала ПСБ довольно долгое время оставалось вакантным — повлияло ли это на работу банка?

— Не буду скрывать, повлияло. И мы очень рады, что приняли правильное решение, назначив в начале года руководителем филиала Дениса Юрьевича Голубева. Этот человек для Новосибирска не чужой, он давно здесь работает, в том числе в банковской сфере. И результатом его работы в ПСБ стало то, что за первое полугодие активы Новосибирского филиала увеличились вдвое. И это только пока — думаю, что наши коллеги на этом не остановятся.

— Как бы вы, будучи опорным банком оборонно-промышленного комплекса, оценили роль Сибири в ОПК страны? Какие сильные и слабые места вы бы выделили?

— Я бы не стал делить ОПК по регионам — конечно, предприятия находятся в разных местах, как и все хозяйственные субъекты, но ОПК живет больше в общегосударственной повестке: там федеральные деньги и федеральные заказы. Сильные стороны отрасли — это, конечно, высочайшая квалификация, инженерные кадры, возможности, которые предприятия создают не только себе, но и региону. ОПК часто становится не только промышленным, но и интеллектуальным центром региона. Главный вызов отрасли, на мой взгляд, — постепенное снижение гособоронзаказа, которое проявится в ближайшие годы.

Предприятиям постепенно придется выходить на диверсификацию своей продукции, чтобы удержаться. Они уже этим занимаются, я сам видел, какие задачи ставят, какую прогнозируют долю выручки от продукции гражданского назначения. Планы расписаны до 2030 года. Но задумываться нужно уже сейчас.

И, к сожалению, не у всех предприятий ВПК хватает на это желания и, возможно, компетенции. Потому что эти задачи совсем не похожи на то, чем они привыкли заниматься. Одно дело — сопровождать государственные заказы на федеральные деньги. А здесь встает вопрос инвестирования, где нужды совсем другие компетенции. Тем не менее заниматься этим нужно, поскольку проблема рано или поздно даст о себе знать.

— ПСБ берет на себя уже больше половины военных кредитов — как эта доля будет меняться дальше?

— Не только кредитов, но и сопровождения заказов. В июне на совещании с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым мы озвучили эту цифру — не менее 70%. Планируем достичь в течение ближайшего года. Сейчас общий гарантийно-кредитный портфель ПСБ составляет более 400 млрд рублей.

— Сейчас банки стараются уйти от концепции монолайнера к экосистемной модели — не сосредотачиваться на одном продукте или направлении, а включить все, пусть и понемногу. Исключений из этого правила два — РСХБ и вы. Стоит ли ожидать того, что ПСБ, заняв свое положение в оборонно-промышленном комплексе, повернет против этого «течения»?

— То, что у нас есть флагманская отрасль, не означает, что мы становимся монолайнером. ПСБ — универсальный банк. Кредитуя ОПК, обеспечивая оборонзаказ, мы развиваем и остальные направления, как действующие, так и перспективные. Например, поддержку малого и среднего бизнеса — именно мы в свое время вместе с «ОПОРОЙ РОССИИ» запустили рейтинг RSBI (Russia Small Business Index), с помощью которого измеряется деловая активность по регионам.

Кстати, Новосибирская область показывает очень хорошие результаты. Регион уже в пятерке лучших, у него очень большой потенциал роста, поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете. Большое внимание мы уделяем и розничным продуктам, в частности, ипотеке, как военной, так и стандартной. Но хотелось бы отметить, что мы, усиливая одно направление, не отрезаем ресурсы от других. Они тоже развиваются.

— Недавно Центробанк в третий раз за год снизил ключевую ставку до символичной отметки: 7%. Ощутили ли вы уже изменение запросов вкладчиков?

— Пока заметных изменений не наблюдаем — изменение ключевой ставки несет в себе отложенный эффект. Хотя кое-какие перемены уже есть — ускорился переток средств из депозитов в накопительные счета. Но это не только у нас. В ближайшее время клиенты сориентируются, как им лучше распорядиться накоплениями и куда дальше пойдет политика Центробанка.

— В 2018 году на форуме «ОПОРЫ РОССИИ» топ-менеджеры ПСБ предложили малому и среднему бизнесу способ облегчить кредитную ставку: прозрачность данных — снижение рисков — снижение ставок. Какие результаты это дало за прошедший год?

— Результат дало, но пока не в полном объеме. Определенный скоринг клиентов с точки зрения финансового положения позволил не только снизить процент за счет снижения рисков, но и ускорить время принятия решения. Особую роль в этом играют региональные филиалы, непосредственно работающие с бизнес-клиентами. Но, повторюсь, полного эффекта мы пока не достигли, нам еще есть куда расти.

— В конце августа появилась информация о том, что сделка по приобретению ПСБ Связь-банка завершена — в какой стадии сейчас процесс?

— В стадии высокой степени завершенности. Сейчас мы уже провели все процедуры по предварительному выкупу сложных активов. ВЭБ, предыдущий акционер Связь-банка, свои обязательства выполнил, и в сентябре прошла первая фаза передачи банка в казну. Откуда он уже будет передан нам. На текущий момент содержательная фаза — оценка активов — подошла к концу, осталась скорее формальная история, связанная с передачей самого банка. По планам он перейдет к нам весной следующего года.

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