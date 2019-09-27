Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков: «Усиливая одно направление, мы не отрезаем ресурсы от других»

Федор Туров
 

Для главного «военного» банка страны Новосибирская область играет значительную роль не только благодаря заводу имени Чкалова и другим оборонным предприятиям. Председатель ПАО «Промсвязьбанк» ПЕТР ФРАДКОВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, что концентрация на одном направлении не означает отказ от других, и что малый бизнес и ОПК отлично уживаются друг с другом в стратегии развития банка.

Промсвязьбанк был основан 12 мая 1995 года в Москве и изначально позиционировался как «отраслевой банк для крупнейших предприятий связи» — основой бизнеса его основателей, братьев Ананьевых, была ИТ-компания «Техносерв». На рубеже 2017–2018 годов банк был санирован (его финансовое положение ухудшилось после кризисов 2008 и 2014 годов, вызвавших рост невозвращенных кредитов, и ужесточения требований ЦБ), и с марта 2018 года почти 100% акций Промсвязьбанка перешло Агентству по страхованию вкладов (АСВ). 21 декабря 2019 года Промсвязьбанк подал иск к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка на 282,2 млрд руб.

В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании на базе Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Руководителем временной администрации был назначен Петр Фрадков (сын экс-председателя правительства РФ Михаила Фрадкова), который остался в должности председателя ПАО «Промсвязьбанк» после того, как временная администрация прекратила работу.

Петр Михайлович, недавно вы подписали соглашение о сотрудничестве с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Чем интересен для Промсвязьбанка Новосибирск?

— Новосибирская область — очень серьезный, промышленно интенсивный регион, в том числе играющий очень важную роль для ОПК. ПСБ работает в Новосибирской области уже 19 лет, и за это время у нас сложились крепкие отношения со многими крупными предприятиями, в том числе промышленными производствами, которые мы намерены поддерживать и дальше. В то же время я вынужден констатировать, что в прежнем формате ПСБ в регионе немного недорабатывал, и сейчас мы понимаем, что наше присутствие в Новосибирской области нужно усилить и расширить. Мы обновили региональный менеджмент, выделили больше ресурсов, сосредоточились на проектах, которые определили ключевыми, — и результатом стало заключенное в сентябре двустороннее соглашение с правительством области.

Планируете ли вы масштабировать это соглашение на другие сибирские регионы?

Такие планы есть. Но мы не заключаем соглашения по принципу «чем больше, тем лучше». Мы оцениваем наши возможности, потенциал присутствия в том или ином регионе, особенности самого региона и ту нишу, в которой мы могли бы работать более активно. Конечно, мы будем углублять сотрудничество на региональном уровне, мы — банк федеральный, системообразующий. Сейчас, например, мы достаточно плотно работаем с Кузбассом.

Место главы Сибирского филиала ПСБ довольно долгое время оставалось вакантным — повлияло ли это на работу банка?

Не буду скрывать, повлияло. И мы очень рады, что приняли правильное решение, назначив в начале года руководителем филиала Дениса Юрьевича Голубева. Этот человек для Новосибирска не чужой, он давно здесь работает, в том числе в банковской сфере. И результатом его работы в ПСБ стало то, что за первое полугодие активы Новосибирского филиала увеличились вдвое. И это только пока — думаю, что наши коллеги на этом не остановятся.

Сибирский филиал Промсвязьбанка в Новосибирске возглавил Денис Голубев

Сибирский филиал Промсвязьбанка в Новосибирске возглавил Денис Голубев

Как бы вы, будучи опорным банком оборонно-промышленного комплекса, оценили роль Сибири в ОПК страны? Какие сильные и слабые места вы бы выделили?

Я бы не стал делить ОПК по регионам — конечно, предприятия находятся в разных местах, как и все хозяйственные субъекты, но ОПК живет больше в общегосударственной повестке: там федеральные деньги и федеральные заказы. Сильные стороны отрасли — это, конечно, высочайшая квалификация, инженерные кадры, возможности, которые предприятия создают не только себе, но и региону. ОПК часто становится не только промышленным, но и интеллектуальным центром региона. Главный вызов отрасли, на мой взгляд, — постепенное снижение гособоронзаказа, которое проявится в ближайшие годы.

Предприятиям постепенно придется выходить на диверсификацию своей продукции, чтобы удержаться. Они уже этим занимаются, я сам видел, какие задачи ставят, какую прогнозируют долю выручки от продукции гражданского назначения. Планы расписаны до 2030 года. Но задумываться нужно уже сейчас.

И, к сожалению, не у всех предприятий ВПК хватает на это желания и, возможно, компетенции. Потому что эти задачи совсем не похожи на то, чем они привыкли заниматься. Одно дело — сопровождать государственные заказы на федеральные деньги. А здесь встает вопрос инвестирования, где нужды совсем другие компетенции. Тем не менее заниматься этим нужно, поскольку проблема рано или поздно даст о себе знать.

ПСБ берет на себя уже больше половины военных кредитов — как эта доля будет меняться дальше?

Не только кредитов, но и сопровождения заказов. В июне на совещании с вице-премьером Юрием Ивановичем Борисовым мы озвучили эту цифру — не менее 70%. Планируем достичь в течение ближайшего года. Сейчас общий гарантийно-кредитный портфель ПСБ составляет более 400 млрд рублей.

Сейчас банки стараются уйти от концепции монолайнера к экосистемной модели — не сосредотачиваться на одном продукте или направлении, а включить все, пусть и понемногу. Исключений из этого правила два — РСХБ и вы. Стоит ли ожидать того, что ПСБ, заняв свое положение в оборонно-промышленном комплексе, повернет против этого «течения»?

То, что у нас есть флагманская отрасль, не означает, что мы становимся монолайнером. ПСБ — универсальный банк. Кредитуя ОПК, обеспечивая оборонзаказ, мы развиваем и остальные направления, как действующие, так и перспективные. Например, поддержку малого и среднего бизнеса — именно мы в свое время вместе с «ОПОРОЙ РОССИИ» запустили рейтинг RSBI (Russia Small Business Index), с помощью которого измеряется деловая активность по регионам.

Кстати, Новосибирская область показывает очень хорошие результаты. Регион уже в пятерке лучших, у него очень большой потенциал роста, поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете. Большое внимание мы уделяем и розничным продуктам, в частности, ипотеке, как военной, так и стандартной. Но хотелось бы отметить, что мы, усиливая одно направление, не отрезаем ресурсы от других. Они тоже развиваются.

«Промсвязьбанк остается универсальным банком, несмотря на полномочия по гособоронзаказу»

Недавно Центробанк в третий раз за год снизил ключевую ставку до символичной отметки: 7%. Ощутили ли вы уже изменение запросов вкладчиков?

Пока заметных изменений не наблюдаем — изменение ключевой ставки несет в себе отложенный эффект. Хотя кое-какие перемены уже есть — ускорился переток средств из депозитов в накопительные счета. Но это не только у нас. В ближайшее время клиенты сориентируются, как им лучше распорядиться накоплениями и куда дальше пойдет политика Центробанка.

В 2018 году на форуме «ОПОРЫ РОССИИ» топ-менеджеры ПСБ предложили малому и среднему бизнесу способ облегчить кредитную ставку: прозрачность данных — снижение рисков — снижение ставок. Какие результаты это дало за прошедший год?

Результат дало, но пока не в полном объеме. Определенный скоринг клиентов с точки зрения финансового положения позволил не только снизить процент за счет снижения рисков, но и ускорить время принятия решения. Особую роль в этом играют региональные филиалы, непосредственно работающие с бизнес-клиентами. Но, повторюсь, полного эффекта мы пока не достигли, нам еще есть куда расти.

В конце августа появилась информация о том, что сделка по приобретению ПСБ Связь-банка завершена — в какой стадии сейчас процесс?

В стадии высокой степени завершенности. Сейчас мы уже провели все процедуры по предварительному выкупу сложных активов. ВЭБ, предыдущий акционер Связь-банка, свои обязательства выполнил, и в сентябре прошла первая фаза передачи банка в казну. Откуда он уже будет передан нам. На текущий момент содержательная фаза — оценка активов — подошла к концу, осталась скорее формальная история, связанная с передачей самого банка. По планам он перейдет к нам весной следующего года.

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