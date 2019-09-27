Почему бюджет Красноярского края за 2019 год может впервые за десятилетие стать профицитным?

Бюджет Красноярского края за 2019 год может впервые за десятилетие стать профицитным. Эксперты видят перспективу выхода региона на стабильное превышение доходов над расходами. При этом депутаты не рекомендуют направлять дополнительные средства на погашение крупного краевого госдолга.

Законодательное собрание Красноярского края начало рассмотрение внесенного региональным правительством проекта корректировки бюджета. По информации пресс-службы ЗС, документ предполагает рост доходов казны на 29,7 млрд рублей (до 259,3 млрд рублей), расходов — на 6,9 млрд рублей (до 253,8 млрд рублей). Таким образом, впервые с 2010 года запланирован профицит бюджета, он составит 5,5 млрд рублей. «Это позволит сформировать остатки на конец года, чтобы безболезненно, с «подушкой безопасности», войти в I квартал следующего года, когда поступлений в бюджет будет меньше», — пояснила представлявшая законопроект первый заместитель министра финансов Ольга Собещанская.

Увеличение доходной части будет обеспечено в основном за счет прироста налоговых и неналоговых доходов в размере 24,2 млрд рублей. Добиться этого удалось благодаря дополнительным поступлениям по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и налогу на добычу полезных ископаемых. Их рост произошел благодаря реализации инвестиционных проектов, благоприятной конъюнктуре цен на цветные металлы и увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков, росту фонда заработной платы.

Среди дополнительных расходов около 3 млрд рублей предусматривается для отрасли здравоохранения, затраты на выполнение национальных проектов возрастут на 1 млрд рублей, на финансовую поддержку местных бюджетов будет дополнительно направлено около 400 млн рублей.

В настоящее время проект корректировки уже заслушан на заседании комитета ЗС по делам Севера и коренных малочисленных народов и рекомендован для вынесения на ближайшую сессию.

Как рассказал бывший многолетний депутат регионального Законодательного собрания (1994–2016 гг.) и экс-председатель краевого Совета народных депутатов (1990–1991 гг.), а ныне советник губернатора Красноярского края Всеволод Севастьянов, прирост доходов произошел в первую очередь благодаря исходу переговоров с «Норильским никелем». В ближайшее время запланирован перенос в Красноярск центрального офиса «РУСАЛа», что также даст бюджетный эффект. Еще одним источником денег станет запуск месторождений на Пайахском нефтегазовом участке.

«Таким образом, можно рассчитывать, что уже по итогам года профицит окажется даже больше того, что сейчас предполагается в рамках корректировок. А в будущие годы мы можем выйти на устойчивый профицитный бюджет. Другое дело, что как тратить эти деньги — вопрос дискуссионный. Во-первых, есть установка со стороны президента, что заработная плата врачей должна составлять 200% от средней по региону. Очевидно, в реальности это не выполняется, однако с нынешними доходами Красноярский край может стать тем регионом, который приблизится к выполнению этих требований. Этой темой надо озаботиться уже сейчас. Во-вторых, необходима поддержка сельского хозяйства. Это уже к следующей посевной. И третья важная тема — стимулирование малого и среднего бизнеса в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Разумеется, можно и нужно, чтобы этим направлением занимались не только крупные инвесторы, но и государство. Это уже вопрос на долговременную перспективу», — полагает Севастьянов.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края (фракция КПРФ) Петр Медведев считает, что главной причиной пополнения бюджета стало «наведение порядка в финансовой сфере». «Видно, что в последнее время власти стали активнее считать деньги и закрывать возможности для сомнительных трат о стороны отдельных структур. Многие направления переданы региональным подрядчикам. У нас ведь раньше даже асфальтированием занималась компания с центром в Новосибирске (вероятно, речь о «Новосибирскавтодоре». — «КС»), и значит, все налоги утекали туда. Конечно, возникает вопрос, куда направить высвободившиеся средства. Активно продвигается мысль, что необходимо направить средства на погашение долгов, которые в регионе достигли 100 млрд рублей. Работа над сокращением долга действительно ведется. Но я полагаю, что это не то направление. Есть достаточно неплохие шансы добиться списания долга. Если Россия списывает долги зарубежным странам, то можно убедить поступить так и с собственным регионом. В то время как свободные средства правильнее направить на производство, на сельское хозяйство и медицину», — рассуждает парламентарий.

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