25 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовала вторая международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация — 2019». Три важнейшие отрасли российской экономики — горнодобывающая, металлургическая и энергетическая — впервые собрались на одной бизнес-площадке. И одной из главных тем деловой программы «ММГ–19» стал нацпроект «Экология».

«Важно, что акцент сделан на экологической проблематике, — прокомментировал начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Иван Гончаров. — Национальный проект «Экология», как мы знаем, направлен на решение задач по снижению вредных выбросов, ликвидации накопленного экологического ущерба. Для Сибири это одна из первостепенных задач».

Он отметил, что такие отрасли, как металлургия, энергетика, добыча полезных ископаемых, укоренились в общественном сознании как главный источник вреда для экологии. «И при внедрении зеленых технологий крайне важно, чтобы результат был публичен и понятен для широкого круга, — добавил Иван Гончаров. — Мы с вами должны этот стереотип сломать».

Большой интерес участники форума проявили к заседанию экспертно-консультационного совета по экологии и природному наследию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Члены ассоциации заняты решением накопленного экологического вреда в виде угольной золы, которой накопилось уже 500 млн тонн. Уже существующие золоотвалы занимают больше 400 гектаров территории.

Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников считает, что стране необходим четкий законодательный алгоритм обращения с золошлаками. «Без таких законодательных изменений мы не сможем угнаться за развитыми и развивающимися странами, где переработка золошлаков достигает 70 и даже 100%, как, например, в Нидерландах», — подчеркнул он.

Куда отправить золу

По словам начальника управления производства и реализации вторичных материалов СГК Петра Санькова, примеров практического использования золошлаков существует очень много. «В советское время они активно применялись, например, в дорожном строительстве», — отмечает он. Эту точку зрения разделяет и ученое сообщество, в частности, профессор СибАДИ Виктор Сиротюк, который сам занимается этим вопросом с начала 70-х годов: «Пока Европа переходит на газ, в Сибири уголь останется еще очень надолго, поэтому золу нужно куда-то девать. В 1971 году вышло постановление об использовании шлака и золы с ТЭС в народном хозяйстве — и те же заводы ЖБИ расхватывали все».

Однако позже, по словам Петра Санькова, к золе стали относиться как к отходу, из-за чего примеры ее использования стали единичными. Этот аспект подробно рассмотрел начальник отдела нормирования технико-экономических показателей департамента развития электроэнергетики Минприроды Георгий Попов. В качестве примера он привел опыт Индии, которая производит в разы больше золошлаков, чем Россия, и где действует запрет на другие материалы, которые можно ими заменить, — в непосредственной близости от ТЭС.

Он предложил следующие способы стимулировать промышленников заниматься переработкой. Во-первых, обязать тех, кто занимается строительством зданий и дорог вблизи ТЭС и отвалов, использовать продукты сгорания. Во-вторых, продлить для них налоговые каникулы. В-третьих, обеспечить льготы для компаний-перевозчиков. Сибири, подчеркнул Георгий Попов, уделяется особая роль в этом деле, поскольку основные угольные регионы страны находятся именно здесь. Он предложил еще один вариант — обратную засыпку угольных шахт отходами горной промышленности. «Конечно, мы не сможем утилизировать таким образом все, что сгорело, — отметил он. — Но отдельные разрезы, например, Коркинский, можем засыпать полностью, вернув таким образом землю в хозяйственный оборот».

Кому отходы, а кому полезный материал

Тему рекультивации земли с использованием золошлаков развил Петр Саньков. «У субъектов СФО есть нарушенные земли, которые нужно рекультивировать и возвращать в оборот, — мы готовы плотно заниматься этим вопросом, — подчеркнул он. — Совместно с мэрией Новосибирска мы запустили проект рекультивации земли бывшего завода имени Кузьмина в Новосибирске. Участок площадью около 15 гектаров, земли много лет не используются. Мы надеемся, что до конца года проект будет полностью разработан, и в 2020 году мы выходим на государственную экологическую экспертизу, а процесс рекультивации начнется в конце 2020-го либо в начале 2021 года». ТЭЦ Сибири сейчас «производят» 13 млн тонн золошлаков в год, привел Саньков данные полпредства президента в СФО.

Общий объем используемых Сибирской генерирующей компанией золошлаковых материалов по текущим проектам составляет около 800 тыс. кубических метров в год.

Использование золошлаков в качестве насыпного материала, по словам Петра Санькова, хорошо еще и тем, что оно, во-первых, позволяет избавиться от наибольших объемов, во-вторых, не предъявляет к ним особых технологических требований. Сам процесс производства золошлаков проходит государственную экологическую экспертизу с заключением Росприроднадзора.

«Я рад, что энергетики готовы рассматривать в комплексе сырье, которое поступает к ним на станцию, для производства тепловой и электрической энергии, — резюмировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. — И минеральная составляющая перестала быть отходом, а приобрела формат будущего сырья для производства продукции.

Я вынужден напомнить, что категория «отходы» — в основном в наших головах, а не в физическом смысле. Любое из того, что мы произвели и в настоящий момент не используем, может стать полезным продуктом».

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