Власти сибирских регионов и компания «РЖД» рассматривают возможность принципиально обновить подвижной состав, закупив у компании «Уральские локомотивы» электропоезда «Ласточка».

На минувшей неделе электропоезд ЭС-1П — «Ласточка» — совершил презентационный тур по регионам СФО, побывав в Новосибирске, Омске, Томске и Барнауле и подтвердив техническую возможность его эксплуатации в Сибири.

Поезд может ехать по железнодорожным путям как с постоянным током в 3 кВ, так и с переменным током в 25 кВ. Поезд комплектуется 4–5 вагонами, снабженными форточками, системой климат-контроля, местами для установки кулеров и багажными отделениями. В Сибири была представлена премиальная компоновка поезда, включающая 341 сидячее место, в том числе два места для пассажиров с ограниченными возможностями и восемь мест для сервисной команды. Кресла, как двухрядные, так и трехрядные, класса «Турист». У них меняется наклон, как у сидений в самолетах, что позволяет более комфортно путешествовать на большие расстояния. По всему поезду установлены электрические розетки и мониторы для трансляции любого видеоконтента, «исходя из потребностей эксплуатирующей организации». Состав оборудован двумя кухнями и пятью туалетами. Также в поезде есть салон бизнес-класса, рассчитанный на 12 мест, с кожаными сиденьями и ковровым покрытием.

Как рассказал журналистам начальник управления испытаний и эксплуатации ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие «Группы Синара» и Siemens) Александр Самодуров, поезд двухсистемный. Конструкционная скорость электропоезда составляет 160 км/ч, однако на время испытаний его разгоняли до 176 км/ч. По словам Александра Самодурова, ехать при такой скорости было «достаточно комфортно». Уровень локализации при производстве поезда составил порядка 83%, почти все детали произведены в РФ. За тяговые компоненты отвечает Siemens. Цикл изготовления поезда — от создания колесных пар до сборки — составляет 90 дней.

Произведенные «Уральскими локомотивами» «Ласточки» эксплуатируются в 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Урал, Сочи, Калининград. Что касается ЭС-1П, осваивающих сейчас рельсы Северо-Западного региона, в Сибири их пока не было. Обновление железнодорожного подвижного состава в конце июля текущего года обсуждали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский. Тогда же, в ходе встречи губернатора с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, был рассмотрен перспективный проект запуска городской электрички. Она поможет обеспечить транспортную доступность левобережья, включая отдаленные микрорайоны Новосибирска. По расчетам властей региона, остановочная платформа «Пригородный простор» будет построена в створе улицы Спортивной, «Чистая Слобода» — на пересечении улиц Титова и Дукача, «Клещиха» — в створе улицы Троллейной, «Чемской» — в районе путепровода станции Чемская.

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По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, проведенные тестовые поездки «Ласточки» подтвердили готовность инфраструктуры магистрали к курсированию «Ласточек». «Комфорт для пассажиров в таких поездах совершенно другой в сравнении с уже курсирующими на магистрали. Это принципиально иной уровень организации пассажирских перевозок. Именно с этой точки зрения мы демонстрировали возможности поезда регионам. Составы приобретаться будут. На каких условиях это будет, пока обсуждается. С органами власти будем рассматривать данный вопрос», — пояснил Александр Грицай. Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, скоростные поезда будут использоваться в сообщении между регионами СФО, а также между населенными пунктами Новосибирской агломерации. «Сейчас мы видим состав премиум-класса, который будет ходить между регионами, к примеру, Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк. Что касается поездок внутри Новосибирской агломерации, составы будут попроще, но на порядок комфортнее, чем сейчас. Думаю, пассажиров это приятно удивит», — рассказал министр. Что касается ремонтной базы для первых «Ласточек», не исключено, что она будет размещена в Омске — власти этого региона также подтвердили готовность принять участие в обновлении подвижного состава в пригородном сообщении «на паритетных с железной дорогой началах».

Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, губернатор Александр Бурков уже поручил профильному министерству проработать схему финансирования покупки и курсирования.

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