Новосибирцы засадят молодыми деревьями 5 га пострадавших от пожаров территорий

20 тысяч саженцев сосны и лиственницы посадят волонтеры 28 сентября на территории Сузунского лесничества Новосибирской области.

С 2017 года в рамках проекта «ПосадиЛес» в Новосибирской области уже высажено более 50 тысяч деревьев. В этом году волонтеров ждут на территории Сузунского лесничества Новосибирской области. Любой желающий может присоединиться к данному мероприятию после регистрации на сайте или поддержать посадки онлайн.

Проект «ПосадиЛес» существует уже четыре года. За это время на пострадавших лесных территориях 20-ти регионов России посажено 480 тысяч деревьев. Более 4 тысяч человек принимали участие в народном финансировании проекта. Эта акция проходит при поддержке движения ЭКА и компании S7 Airlines.

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