Кто заинтересован в активах НИИТО?

Приговор экс-директору НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна Михаилу Садовому обострил взаимоотношения между ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России и его «дочки» — АНО «Клиника НИИТО». Кем подогревается конфликт и кто заинтересован в активах медучреждения — в материале «Континента Сибирь».

20 сентября, как писал «Континент Сибирь», исполняющая обязанности директора Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна» Ирина Кирилова обратилась с письмом к депутатам Законодательного собрания Новосибирской области Игорю Гришунину и Александру Аксёненко с предложением выйти из состава учредителей. Напомним, что депутаты были включены в состав учредителей по инициативе Михаила Садового 6 февраля 2018 года, как раз накануне его ареста.

По мнению руководства ФГБУ, составу учредителей АНО «Клиника НИИТО» необходимо вернуть статус-кво, то есть оставить единственного учредителя — НИИ травматологии и ортопедии, который и создал клинику. Это позволит вернуть контроль над клиникой и повысит управляемость, сообщается в письме на имя председателя Законодательного собрания области Андрея Шимкива. В письме и. о. директора Ирина Кирилова также просит «решить вопрос по отзыву из состава учредителей» Гришунина и Аксёненко.

Первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов на запрос «Континента Сибирь» с просьбой прокомментировать факты, изложенные в письмах и. о. директора ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна», ответил, что «обращение Ирины Кириловой по вопросу отзыва депутатов из состава учредителей клиники находится на рассмотрении, о решении редакция будет проинформирована в срок до 16 октября».

Директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина в личной беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» отметила, что не удивлена появлению писем с требованием, чтобы все физические лица вышли из состава учредителей автономной некоммерческой организации. По ее словам, с начала года на руководство клиники оказывается давление, как со стороны ФГБУ, так и со стороны третьих лиц, проявляющих повышенный интерес к зданию по ул. Фрунзе, 19а, в котором расположена клиника, и самой клинике как бизнесу.

АНО «Клиника НИИТО» была создана в 2000 году НИИ травматологии и ортопедии. В начале 2018 года по результатам проводившейся Министерством здравоохранения РФ проверки, которая выявила наличие финансово-хозяйственных нарушений в структурах НИИТО, и последовавших за ней следственных действий со стороны ФСБ Минздрав России направил в ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» письмо с требованием ликвидации автономной некоммерческой организации.

Экс-руководитель ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Михаил Садовой, осужденный этим летом за присвоение и растрату бюджетных средств в особо крупном размере, нашел способ, как не выполнить требование Минздрава. Так как ликвидировать АНО, согласно уставу организации, могут только учредители, проголосовавшие единогласно, Михаил Садовой решил увеличить их состав.

«Когда меня назначили директором в декабре 2017 года, — рассказала Оксана Шелякина, — передо мной поставили задачу сохранить коллектив и клинику. Единственный учредитель — ФГБУ — принял решение включить в состав учредителей два физических лица. Поскольку решение учредителя является для директора АНО обязательным для исполнения, оно было выполнено надлежащим образом с государственной регистрацией всех изменений».

Через два месяца, 20 апреля 2018 года, уже по предложению и. о. директора ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Ирины Кириловой в круг учредителей вошли еще два физических лица: Оксана Шелякина и Николай Фомичев, который стоял у истоков создания клиники в 2000 году. По словам Шелякиной, решение было принято, чтобы уравновесить состав учредителей профессионалами-врачами. Таким образом, вероятность единогласного голосования за ликвидацию АНО «Клиника НИИТО» снизилась еще больше.

Однако на фоне пристального внимания к НИИТО со стороны правоохранительных органов и громких уголовных дел в отношении топ-менеджеров взаимоотношения между учредителями разладились. Клиника НИИТО стремилась все к большей автономности и независимости от своей материнской компании. Такое положение дел перестало устраивать ФГБУ Минздрава России.

Не последнюю роль в увеличивающейся самостоятельности клиники сыграли учредители-депутаты.

«Благодаря Игорю Федоровичу Гришунину и Александру Сергеевичу Аксёненко клиника сумела приобрести высокотехнологичное оборудование. Его заказало еще предыдущее руководство клиники, но денег оплатить поставку не было. Оборудование стоило почти 100 млн рублей. Банки отказывались с нами работать. Я могла отказаться, но падала неустойка. Банк «Акцепт» протянул нам руку помощи. Нам дали кредит под личные гарантии Гришунина Игоря Федоровича и Аксёненко Александра Сергеевича. Благодаря этому клиника приобрела оборудование, которое позволяет нам проводить детальные исследования МРТ и КТ, мы стали более интересны и привлекательны для населения», — подчеркнула Оксана Шелякина.

Игорь Гришунин работает в клинике НИИТО советником директора по общим вопросам. Согласно декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, доход Игоря Гришунина составил 4 049 978,33, из них 3 034 750,01 — доход по основному месту работу советником директора АНО «Клиника НИИТО».

«Ничего противозаконного я в этом не вижу. Моя задача заключалась в том, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в клинике, обеспечить выполнение госзаданий и сохранение имущества. С этим мы справились. Доходы, которые клиника получает, мы согласно уставу распределяем на развитие организации. Регулярно платим налоги от 8 и более миллионов ежемесячно и заработную плату, в полном объеме выполняем государственное задание по лечению пациентов и оплачиваем аренду помещений», — рассказал соучредитель.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин и Александр Аксёненко в ближайшее время не планируют выйти из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО». Парламентарии, по их словам, намерены остаться учредителями, по крайней мере до тех пор, пока такое решение не примет коллектив или суд, в который намерено обратиться ФГБУ.

Игорь Гришунин связывает желание руководства НИИ травматологии и ортопедии вывести физических лиц из состава учредителей АНО с интересом к клинике определенных финансовых групп, называть которых публично он не стал. «На меня оказывалось давление со стороны финансовых групп, которые хотят захватить клинику. Мне предлагали за это большие деньги и угрожали создать проблемы через правоохранительные органы. Как юрист я вижу в их предложении мошеннические схемы, участвовать в совместном бизнесе с этими группами я категорически отказался. Я сказал, что Родиной не торгую. Я очень хочу, чтобы сотрудники клиники НИИТО знали, что их никто не собирается бросать — ни администрация области, ни мои коллеги-депутаты. Все понимают значимость этого медицинского учреждения не только для Новосибирска, но и для страны в целом. Я переживаю и за институт, потому что ко мне как председателю комитета, к моим коллегам по депутатскому корпусу поступают обращения от профессоров, сотрудников ФГБУ, что нет квот на операции, просят спасти ситуацию. Я не могу вмешиваться в деятельность федерального учреждения. Если бы это был региональный минздрав, я бы пошел к губернатору, министру здравоохранения области. В этой ситуации мы помогаем только в рамках наших полномочий», — подчеркнул Игорь Гришунин.

Этим летом в деловых кругах и СМИ прошла информация, что интерес к АНО «Клиника НИИТО» проявляет президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран. Центр деловой жизни (ЦДЖ) сообщал, что «Эдуарду Тарану приписывают интерес в бизнесе по производству протезов для операций в клинике».

«В первый раз я услышала фамилию Тарана еще в 2018 году от гендиректора АО «ИМТЦ» Екатерины Мамоновой, супруги Михаила Садового, — рассказала Оксана Шелякина. — Она убеждала меня пойти навстречу инвестору, который готов вложить деньги в клинику, но взамен он получил бы контроль над клиникой. Я отказалась. Затем подобные разговоры у меня состоялись с помощником директора ФГБУ по общим вопросам Виктором Рыжковым. Он тесно взаимодействует с Сергеем Скулкиным, которого в новосибирской бизнес-среде связывают с именем Эдуарда Тарана».

О том, что у «Группы РАТМ» есть интерес к НИИТО, говорит и тот факт, что на пресс-конференции 26 сентября, посвященной конфликту между ООО «ГК «СМК» и заводом «Экран», входящим в «РАТМ Холдинг», гендиректор ГК «СМК» Евгений Белоусов рассказал, что они «столкнулись с попыткой установления тотального контроля над своим предприятием». И добавил, что «схожая ситуация может развиваться с НИИТО». Пресс-конференция проходила в здании на Фрунзе, 19а.

Ирина Кирилова в настоящее время находится в отпуске и недоступна для комментариев. Помощник директора ФГБУ Виктор Рыжков в телефонном разговоре с «Континентом Сибирь» подчеркнул, что НИИ травматологии и ортопедии не занимает сторону каких-либо финансовых групп. А конфликт разгорается вокруг здания, в котором расположена клиника.

Следствие по делу, связанному со строительством здания по адресу Фрунзе, 19а, в самом разгаре. В этом здании располагаются «Клиника НИИТО», Медтехнопарк и другие организации. Возведением здания занималась компания «Техинком», учредителем которой в свое время была АНО «Клиника НИИТО». Сегодня у АНО доля в уставном капитале всего 24,1%. Остальные доли принадлежат фирмам, аффилированным с бывшими топ-менеджерами НИИТО. По версии следствия, «Техинком» взял кредит на строительство офисного здания, а потом рассчитался за него деньгами, якобы украденными у Минздрава. Здание на сегодня арестовано.

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из осведомленных источников на условиях анонимности, интерес к зданию на Фрунзе, 19а проявляют многие финансовые группы: «Естественно, среди всех этих структур есть и структуры Эдуарда Тарана, которые интересуются многими активами в городе. Я предполагаю, что и упомянутые депутаты не просто так вошли в состав учредителей АНО, что их тоже интересует этот актив».

Помощник директора ФГБУ настаивает, что главная цель НИИ травматологии и ортопедии — оставить в АНО «Клиника НИИТО» одного учредителя ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна», как и было до 2018 года, в целях исключения конфликта интересов. «Наша позиция — что все должно отойти Минздраву России как потерпевшей стороне от действий предыдущего руководства НИИТО. Институт и созданная им клиника должны работать, как раньше, это взаимодополняемые структуры. Действия, которые бы указывали на то, что клиника будет ликвидирована, подвергнется банкротству или произойдет увольнение сотрудников, не осуществляются», — отметил Виктор Рыжков.

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