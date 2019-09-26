Сибирское ГУ Банка России подвело итоги инфляции за август. Сибирские тренды на замедление темпов роста цен соответствуют общероссийским и в августе годовая инфляция впервые с начала года опустилась ниже отметки в 5%.

«Инфляция в Сибирском федеральном округе замедляется пятый месяц подряд. Минимального уровня с мая прошлого года достигла непродовольственная инфляция, продолжает снижаться годовой темп прироста цен на продукты. Инфляция услуг практически не изменилась», – рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По данным ЦБ, годовой прирост цен половину товаров и услуг из потребительской корзины составил менее 4%. При этом каждый десятый товар или услуга по сравнению с августом прошлого года подешевели. В Новосибирской области темпы инфляции по-прежнему остаются ниже средних по округу. В августе 2019 года она составила 4,3% после 4,6% в июле.

Одним из двух ключевых драйверов инфляции по-прежнему остаются цены на продукты, но темпы роста цен здесь тоже снизились с 5,9% в июле до 5,6% в августе.

Снизились темпы прироста цен на свинину, говядину и птицу, а также мясные продукты, производство которых в Сибири выросло в текущем году. На рынок поступили местные овощи нового урожая, это замедлило рост цен на них. Так, в основных сельскохозяйственных регионах Сибири (Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях) был собран хороший урожай помидоров. В результате помидоры вошли в список самых подешевевших продуктов вместе с овощами борщевого набора – свеклой, морковью и картофелем.

При этом ускорился рост цен на молоко, сыры, сливочное масло. Причиной роста стала борьба с фальсификатом на рынке молока и молочных продуктов, которая вызвала рост его стоимости на 12% в годовом выражении.

Годовая непродовольственная инфляция в августе замедлилась до 3,6% после 3,8% в июле. Фактор умеренного спроса определил снижение темпов роста цен на одежду и обувь, текстиль, галантерею, парфюмерию и косметику, моющие и чистящие средства, медицинские товары, стройматериалы, бытовую технику и электронику, легковые автомобили и др.

Инфляция в сфере услуг показала в августе незначительный прирост по сравнению с июлем, увеличившись с 5,6 до 5,7%. Заметно повысилась стоимость авиаперелетов в Иркутской области, где из-за ухода с рынка авиакомпаний-дискаунтеров стоимость авиабилетов выросла в годовом выражении на 69%. Кроме того, в регионе, одном из последних в округе, подняли тарифы операторы сотовой связи.

После плановой июльской индексации замедлился рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Снижение спроса определило уменьшение темпов прироста стоимости бытовых услуг, услуг организаций культуры, зарубежного туризма.

В Новосибирской области динамику цен на услуги определили тарифы на отопление, где СГК согласовала и включила в тариф ранее не учтенные расходы.

Самая низкая среди сибирских регионов инфляция сохранялась в Республике Алтай (1,4%).

С учетом фактической динамики инфляции Банк России в сентябре снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

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