«Русская фитнес группа», развивающая в России сеть клубов World Class, в 2018 году объявила о своей готовности открывать в городах России центры под международным брендом UFC GYM. Как сообщили «Континенту Сибирь» в РФГ, в настоящее время компания активно ищет партнеров в СФО.

Напомним, что о планах основанной Ольгой Слуцкер «Русской фитнес группы» по открытию клубов UFC GYM в России было объявлено в апреле 2019 года в рамках мероприятий UFC Fight Night в Санкт-Петербурге. UFC GYM — фитнес-клубы, которые призваны объединить смешанные боевые искусства, эффективные групповые тренировки по адаптированным программам подготовки бойцов UFC, современное оборудование и коучинг.

«Сибирь является для нас одним из важнейших регионов развития сети по линии франчайзинга. Мы уже общаемся с потенциальными партнерами в Иркутске и Новосибирске. Важно уточнить, что мы работаем на условиях предоставления как эксклюзивных прав на город, так и без них, давая возможность развивать нашу сеть в едином формате сразу нескольким партнерам в больших городах, объединяя свои силы в маркетинге и продвижении», — пояснил «Континенту Сибирь» генеральный менеджер UFC GYM Russia Игорь Рыжов.

UFC — премиальный глобальный спортивный бренд и крупнейший мировой провайдер платных трансляций боев MMA. В 2018 году компания UFC отметила 25 лет со дня основания, на протяжении которых бренд организовал 400 мероприятий в 21 стране. UFC Gym — первый дочерний бренд UFC, крупнейшего международного организатора боев MMA (Mixed Martial Arts), рождённый в союзе с New Evolution Ventures (NeV), создателем многих глобально успешных фитнес-брендов.

Первый клуб UFC GYM был открыт 10 лет назад. На основе философии боевых искусств была разработана методология тренировок, которая призвана позволить эффективно и безопасно достигать своих целей и профессиональным спортсменам, и новичкам, и даже детям. На сегодня по всему миру открыто уже более 150 клубов.

Как отметил Игорь Рыжов, сеть UFC GYM имеет 3 формата клубов: от больших площадок более 2000 кв.м. до компактных студий со специальными тренировками, разработанными профессиональными спортсменами. Сеть ориентируется на формат affordable premium, то есть «премиальный фитнес, доступный каждому».

«В ближайшие 10 лет планируем открыть более 50 клубов в России. Совсем скоро состоится открытие первых клубов в Москве и в нескольких регионах, которые мы пока не можем озвучить. Наша основная задача – создать во всей стране сообщество, объединяющее людей, которым надоело ходить в фитнес клуб только для сжигания калорий», — пояснил Игорь Рыжов.

Напомним, что на сегодня франчайзи World Class в Новосибирске является бизнесмен Тимур Саттаров. Совместно со своей супругой Ольгой Гребенюк они являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Среди других проектов бизнесмена — центр экстремальных видов спорта, который планируется построить на территории военного городка. Также ранее Тимур Саттаров приобрел здание бывшего «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе и бывшего салона Ford-Mazda на Немировича-Данченко. По предварительным данным участников рынка, эти автосалоны могут быть снесены, а на их месте построены жилые комплексы.

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