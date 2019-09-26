В Новосибирске в результате испытаний теплосетей выявлен рекордный объем дефектов

В результате испытаний теплосетей в Новосибирске обнаружено 1038 дефектов. Такую цифру в ходе пресс-конференции 26 сентября привел мэр города Анатолий Локоть, пояснив, что это рекордный объём. В прошлом году количество неполадок составило 875.

По словам мэра Новосибирска, указанное количество неисправностей вызвано не дефектами самой сети, а качественно проведёнными гидравлическими испытаниями. Они позволили совершить более тщательные проверки и устранить технические проблемы.

Анатолий Локоть подчеркнул необходимость проведения ремонтных работ магистральных сетей в этом году, так как они не совершались уже в течении двух лет. Это также стало причиной роста числа обнаруженных дефектов.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев в своем докладе отметил, что с учётом проведённой ремонтной компании город Новосибирск готов к отопительному сезону. Норматив температуры составит 20 градусов. График разворота городской системы теплоснабжения размещен на сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Напомним, что в ходе испытаний специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) проверили более 2 км трубопровода, выявили 1100 дефектов, из них 438 – на магистральных, 663 – на внутриквартальных теплосетях. Большая часть ремонтных работ по обнаруженным дефектам уже выполнена. Улучшит ситуацию с теплосетями, по словам представителей СГК, применение в перспективе ближайших пяти лет роботов для диагностики дефектов труб, о которых ранее писал «Континент Сибирь».

13 сентября в СГК также отмечали, что завершили капитальный ремонт двенадцати единиц основного оборудования ТЭЦ из тринадцати, запланированных на этот год. Отремонтированы 4 котлоагрегата, 4 турбоагрегата, 3 турбогенератора и один водогрейный котел. Таким образом, годовая программа ремонтов выполнена более чем на 80%. Об этом сообщал журналистам в ходе брифинга на ТЭЦ-3 директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков,

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