На территории банкротящегося новосибирского завода электротермического оборудования (Сибэлектротерм) разгорается скандал. Субарендаторы обратились к властям региона и к силовым структурам, заявив о том, что руководство управляющего имущественным комплексом предприятия завода «Экран» препятствует их работе.

Инициаторами обращения выступили представители ООО ГК «СМК» (входит в совет кредиторов «Сибэлектротерма» — «КС») и ООО ТД «Сибмаш». Как пояснил в ходе собранной 26 сентябяря на базе медтехнопарка ФГБУ «ННИИТО имени Цивьяна» пресс-конференции генеральный директор ГК «СМК» Евгений Белоусов, управляющий имущественным комплексом «Сибэлектротерма» завод «Экран» (входит в «РАТМ Холдинг» — «КС») значительно поднял стоимость аренды для субарендаторов. Кроме того, «Экран» ужесточил технические требования к субарендаторам, из-за чего предприятия не могут работать. Также, как уверяет Евгений Белоусов, сотрудники охранного предприятия ограничили доступ в производственные корпуса работникам предприятий-субарендаторов и обесточили оборудование. В итоге у «СМК» и «Сибмаш» «срываются сроки выполнения заказов, компании несут убытки, нависла угроза взыскания неустойки». «Дорогостоящее оборудование на десятки миллионов рублей у нас стоит, сейчас к нему доступа нет. Нельзя, чтобы рабочих не пускали на рабочие места. Через два месяца нужно будет зарплату выплачивать, а завод ничего не выпускает – через месяц-два денег не будет», — резюмировал Евгений Белоусов.

Представители субарендаторов не исключают, что столкнулись с попыткой установления тотального контроля над своим предприятием. «По нашим сведениям подобные действия – недопуск на рабочие места — у группы Тарана (президент «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран – «КС») уже были на Рубцовском тракторном заводе. И я от таких действий ничего хорошего не жду», — сказал Евгений Белоусов. По мнению гендиректора ГК «СМК», схожая ситуация может развиваться с НИИТО, где и проводилась пресс-конференция. «Почему мы в НИИТО? Здесь скоро может произойти похожая ситуация, как и на ряде других предприятий. Покупка небольшой кредиторки, вхождение в предприятие, потом попытка распространить кредиторку на земельный участок и имущество. И вытеснение абсолютно всех», — резюмировал Евгений Белоусов. В сам «РАТМ Холдинг» субарендаторы, по их словам, не обращались. «Мы ведем переговоры с Журавлевым и Трофимовым (генеральный директор АО «Завод «Экран» Александр Журавлев и его предшественник на этом посту Сергей Трофимов – «КС»). Они подписывают договоры и определяют правила игры», — уточнил Евгений Белоусов.

Коллектив ООО ГК «СМК» обратился в мэрию Новосибирска с просьбой помочь в урегулировании конфликта (копия обращения имеется в распоряжении редакции – «КС»), а также к областным властям, полномочному представителю президента РФ в СФО и прокуратуру региона. По словам Евгения Белоусова, руководство предприятий хочет, чтобы они возобновили работу, а также «зеркальных условий» договора субаренды, чтобы они были аналогичны договору конкурсного управляющего с арендаторами. Кроме того, 10 октября совет кредиторов намерен отстранить конкурсного управляющего Сергея Лебедева. «Площадка могла бы выжить, «Сибэлектротерм» мог бы погашать свои обязательства перед кредиторами и в конечном итоге мог бы уйти с конкурсного производства опять в наблюдение», — добавил Евгений Белоусов.

Напомним, что «Сибэлектротерм» был признан банкротом в феврале 2017 года. В октябре 2018 года промышленную зону «Сибэлектротерма» взяло в управление АО «Завод «Экран», входящее в состав «РАТМ Холдинга». До этого имущественный комплекс завода находился в управлении индустриального парка «Кировский», эта сделка позже была признана недействительной новосибирским арбитражным судом. «Экрану» имущественный комплекс «Сибэлектротерма» передали в аренду до июля 2020 года. По планам «Экрана» до 2021 года на территории завода должен быть создан новый индустриальный парк. Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор «Экрана» Александр Журавлев, сейчас на площадке «Сибэлектротерма» работают 28 арендаторов. Когда завод начал управлять имущественным комплексом предприятия, их было 29. «Один арендатор, который практически не платил долгое время ничего, ушел. Остальные спокойно работают», — заверил Александр Журавлев.

Как пояснил руководитель «Экрана», по условиям конкурсного управления имущество сдается им не более, чем на 11 месяцев. Соответственно на такой же срок либо до момента прекращения действия основного договора заключаются договоры субаренды. 27 августа прекратил действие основной договор с конкурсным управляющим, за 5 дней до этого «Экран» известили компании о том, что договор будет прекращен, предложив им заключить новый. «Эти компании, которые жалуются на нас, под различными предлогами так и не заключили договор, мотивируя, что там что-то неправильно написано. В последнем протоколе разногласий, который пришел от них, было указано 26 пунктов. Хотя договор ровно такой же, как в прошлом году. 20 пунктов я согласовал, они были несущественные. По 6 пунктам мы все-таки хотим найти консенсус», — сказал Александр Журавлев.

Он подтвердил распоряжение о прекращении производства на площадках двух предприятий, объяснив это требованиями законодательства и промышленной безопасности. «Я, как завод «Экран», арендую у конкурсного управляющего все площади и сдаю их в субаренду. Цеха, где находятся эти предприятия, я по договору пока никому не сдал и, стало быть, несу полную ответственность за все то, что там происходит. А там происходит производственный процесс, есть и сварка, и рихтовка металла. С точки зрения техники безопасности или сохранности оборудования процессы очень опасные», — сказал руководитель «Экрана». По словам Александра Журавлева, двумя неделями ранее он сообщил директорам предприятий о необходимости как можно быстрее прийти к соглашению. «Мы выждали неделю, и когда уже терпеть было нельзя, сказали: мы готовы обсуждать пункты договора, но пока их не обсудим и пока не заключим договор, мы вынуждены прекратить ваш производственный процесс. Это очень опасно, и ответственность за это лежит лично на мне», — пояснил Александр Журавлев. При этом он не исключает мирного решения конфликта. «Эти две компании – одни из самых крупных на нашей производственной площадке, и лишаться таких арендаторов не в наших интересах. Мы делаем все, чтобы найти какой-то компромисс», — сказал руководитель «Экрана».

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