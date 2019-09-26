Банк «Открытие» впервые выдаст кредит Омской области

Банк «ФК Открытие» выдаст Омской области кредит в размере 4 млрд рублей под 8% годовых для покрытия дефицита облбюджета и рефинансирования госдолга региона.

Как сообщила помощник министра финансов Омской области Ольга Умова, банк «Открытие» стал единственным участником объявленных ранее аукционов по кредитованию региона. Контракты будут заключены по максимальной начальной цене. Банк откроет Омской области четыре возобновляемые кредитные линии каждая в размере 1 млрд рублей сроком до конца 2021 года. Средства пойдут на покрытие дефицита областного бюджета и рефинансирование государственных долговых обязательств региона.

По данным омского минфина, госдолг региона сегодня составляет 36,6 млрд рублей. Из них 8 млрд рублей — банковские кредиты, 6 млрд рублей – ценные бумаги и 22,6 млрд рублей – бюджетные кредиты. В соответствии с обнародованными в середине августа проектными параметрами бюджета Омской области на 2020-й год, доходы региональной казны составят 67,5 млрд рублей, расходы – 76,8 млрд рублей. Банк «Открытие» будет кредитовать Омскую область впервые.

Напомним, в конце августа банк «Открытие» в Омске возглавил Вячеслав Брюханов, ранее руководивший корпоративным филиалом банка ВТБ в Новосибирске.

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