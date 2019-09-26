Уборочная кампания в Новосибирской области выходит на финишную прямую. От имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в адрес глав и председателей советов депутатов Маслянинского и Сузунского районов, аграриев направлены поздравления по случаю завершения уборки зерновых культур.

«Высокая организация труда, умелое использование передовых технологических приемов при уборке зерновых культур, позволили вашим районам одними из первых в области своевременно убрать выращенный урожай», — говорится в обращении.

В настоящее время уборочная кампания в Новосибирской области выходит на финишную прямую – убрано более 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено свыше двух миллионов тонн зерна – почти 85% от запланированного объема. Высокие темпы стали возможны не только благодаря погодным условиям, но и применению сельхозпроизводителями современной уборочной техники. Так, в уборке урожая задействовано 3376 зерноуборочных комбайнов, в том числе более полутора тысяч – высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов отечественного и импортного производства. В 2019 году темпы уборки урожая значительно превышают темпы как 2018, так и 2017 годов. Лидерами уборочной кампании стали Маслянинский и Сузунский районы, которые уже завершили уборку зерновых.

В Новосибирской области действуют меры государственной поддержки сельхозпроизводителей при приобретении ими технических средств и оборудования. С начала года хозяйствам-покупателям техники для компенсации части затрат перечислено из областного бюджета 727 миллионов рублей. По данным регионального минсельхоза, за январь-сентябрь аграриями приобретено 1242 единицы сельскохозяйственной техники. При том, что в течение всего года планировалось обновить парк сельхозтехники на 884 единицы. Таким образом, годовой план уже выполнен на 140%. Общая сумма потраченных средств – 4,5 миллиарда рублей.

Среди приобретаемой техники все больше энергонасыщенных, высокопроизводительных и, соответственно, дорогих тракторов и комбайнов. Из крупной техники больше всего в хозяйства региона поступило новых тракторов – 168 единиц, на втором месте – зерноуборочные комбайны, их закупили 121.

Напомним, что цифровые технологии используются уже в большинстве крупных хозяйств области. Они позволяют повысить урожайность и значительно снизить себестоимость продукции за счет гораздо более эффективного использования ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений.

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