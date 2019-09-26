В минувшую пятницу стартовали продажи новых смартфонов от Apple и сейчас уже можно подвести первые итоги. Новосибирск отличился не только тем, что вошел в топ-10 городов с самым высоким спросом на новые «яблоки», но и тем, что первый гаджет 11 серии был куплен в салоне МТС в Академгородке.

Аналитики МТС подвели итоги первого уикэнда продаж новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Прежде всего они отметили тот факт, что предзаказы на эти модели превысили их ожидания – к середине первого дня фанаты американских гаджетов оставили больше заявок на покупку смартфонов 11 серии, чем на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. В целом, предзаказы новосибирцев в 2019 году вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период времени. Спрос на новую линейку в салонах МТС также оказался вдвое выше, чем год назад.

Согласно статистике, первые новосибирские покупатели iPhone 11 серии продемонстрировали верность популярным трендам. Как и все россияне, в большинстве случаев они выбирают iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса смартфона у них оказался зеленый и золотой, а самым непопулярным — желтый.

Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также конвергентными предложениями от продавцов.

Отдельно аналитики МТС отметили, что довольно весомую долю покупателей iPhone 11 и 11 Pro составили владельцы старых поколений смартфонов Apple, благодаря растущей популярности услуги trade-in. Больше всего заявок по этой программе пришлось на устройства iPhone 8, iPhone 7 и более старые поколения.

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