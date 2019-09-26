На первой после летних каникул сессии парламентарии назначили дату публичных слушаний по изменениям в Устав Новосибирска, учредили сетевое издание и познакомились с новым коллегой.

Итоговый год: первые решения

25 сентября состоялась 37-я сессия Совета депутатов города Новосибирска. Она открыла пятый рабочий год — последний для полномочий депутатов шестого созыва. Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев поздравил коллег с началом нового политического сезона и пообещал активный год.

«В течение года мы будем подводить итоги пятилетней работы депутатов. Закончится сезон выборами депутатов в городской Совет Новосибирска в сентябре 2020 года», — подчеркнул Дмитрий Асанцев.

На прошедшей сессии депутаты одобрили проект изменений в Правила землепользования и застройки города Новосибирска. Напомним, что ранее проект прошел процедуру публичных слушаний и включил 82 пункта, куда вошли изменения расположения жилой застройки, дорожных объектов, зеленых зон и объектов социальной инфраструктуры города. Контролировать исполнение решения будут две постоянные комиссии Совета депутатов — по градостроительству и по муниципальной собственности.

Устав Новосибирска — на публичное обсуждение

На прошедшей сессии депутаты горсовета проголосовали за назначение публичных слушаний по изменению главного закона города, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета Новосибирска № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска». Суть предлагаемых изменений в изменении избирательной системы Совета депутатов со смешанной на мажоритарную систему относительного большинства. Если сейчас 40 депутатов избираются по одномандатным округам, а 10 — по партийным спискам, то в случае одобрения на публичных слушаниях и принятия соответствующего решения Советом депутатов все 50 депутатов должны будут избираться по округам, что повлечет за собой необходимость «перенарезки» существующих округов. Также проект решения содержит описание процедуры отзыва депутата.

Публичные слушания проекта изменений в главный закон города Новосибирска были назначены на 11:00 15 октября 2019 года в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска. Жители города смогут принять участие в слушаниях и направить в организационный комитет предложения по проекту не позднее 9 октября 2019 года.

Кроме того, во втором чтении депутаты горсовета признали утратившей силу часть 3 статьи 53 Устава города Новосибирска. Согласно ей, все решения об изменениях Устава вносились в горсовет постоянно действующей специальной комиссией по Уставу города Новосибирска.

В дальнейшем своевременно оповещать граждан обо всех принимаемых нормативно-правовых актах и изменениях в них планируется через «официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска». В ходе прошедшей сессии депутаты поддержали его создание. Теперь громоздкие приложения к некоторым решениям Совета можно будет легко найти в Интернете, а не листая многостраничный бюллетень органов местного самоуправления в надежде найти интересующую таблицу или графический материал.

Наказы новосибирцев на 65 млрд рублей

Отдельной важной темой сессии стали наказы избирателей. Ряд депутатов обратили внимание коллег на то, что до сих пор не выполнены некоторые летние наказы. В результате депутаты приняли решение устранить все «недоделки» в течение октября. При этом в горсовете признали, что добиться 100%-ной реализации пожеланий жителей непросто.

«Чтобы выполнить наказы избирателей, депутаты не только используют собственные возможности, но и поднимают вопросы перед департаментами, исполнительной властью. Постоянно идет борьба между потребностями жителей и возможностями бюджета. Выполнение наказов напрямую зависит от того, сколько средств будет направлено на их исполнение», — отметил Дмитрий Асанцев.

По словам председателя Совета депутатов Новосибирска, на выполнение всех наказов избирателей требуется 65 млрд рублей. Из них только 58 млрд — на наказы, связанные с капитальным строительством — дорожных развязок, станций метро, школ, детских садов. Силами городского бюджета этот объем не потянуть, но Совет депутатов будет делать все возможное, чтобы привлекать к выполнению планов федеральные и областные средства.

«Большая часть наказов новосибирцев все-таки будет выполнена. В основном это будут наказы, не связанные с капитальным строительством», — пообещал Дмитрий Асанцев.

В завершение 37-й сессии горсовета депутатов познакомили с новым коллегой — Павлом Чернышевым. Он будет представлять в городском парламенте интересы жителей 12-го избирательного округа города Новосибирска. Среди своих первоочередных задач Павел Чернышев назвал сохранение исторического облика улицы Богдана Хмельницкого, ремонт жилого фонда улиц А. Невского, Народной и Богдана Хмельницкого: «Улица Богдана Хмельницкого является уникальным местом в городе Новосибирске, не зря там даже отдельный парад Победы проходит, это исторический красивый сохранившийся центр, который нужно поддерживать, и дело Дмитрия Валерьевича Прибаловца обязательно нужно продолжать.

Есть четкое понимание того, что нужно делать. Первое вытекает из того, что улица Богдана Хмельницкого является историческим местом, памятником архитектуры. Это состояние жилого фонда и муниципального фонда, все здания построены примерно в одно время — 1940–1950 гг., они уже подошли к концу своего технического эксплуатационного срока и, естественно, требуют большого внимания. Большая работа предстоит именно в плане капитального ремонта. То, что сейчас ремонтируется лишь малая часть ул. Б. Хмельницкого, ул. Народной, ул. А. Невского — это, конечно, ситуация неприемлемая, и нужно будет постараться сделать все для того, чтобы максимальное количество домов в ближайшее время было отремонтировано».

Помимо проблем с ЖКХ, Павел Чернышев затронул и проблему транспортной доступности для жителей Юбилейного жилмассива: «Ударив по основным этим направлениям — ЖКХ, транспорт, благоустройство — нужно будет очень сильно постараться максимально за год полномочий решить как можно больше проблем».

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