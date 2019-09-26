Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП, произошедшего минувшим вечером в Барнауле. В результате жесткой посадки и возгорания следовавшего из Вьетнама самолета Boeing-767 авиакомпании AZUR air пострадали 56 пассажиров.

Как сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СК РФ, дело возбуждено по части первой ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным следствия, инцидент произошел в минувшую среду в аэропорту Барнаула в 21.00 по местному времени. При посадке Boeing-767 у самолета загорелась задняя правая стойка шасси. Пожар был локализован, летевшие в самолете эвакуированы. В ходе эвакуации пострадали 56 пассажиров.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, самолет рейсом «Кармань – Барнаул» летел из Вьетнама, на его борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. В пресс-службе AZUR air уточнили, что в медпункт после инцидента обратились 20 человек, из них трое отправлены в больницу с подозрением на переломы. «Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента», — пояснили в компании.

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