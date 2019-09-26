Хотя в Совете депутатов Новосибирска формально больше нет депутатов от «Гражданской платформы», у партии — единственной из непарламентских — осталось право выдвигать своих кандидатов в горсовет без сбора подписей.

Новый депутат Павел Чернышев в Совете депутатов Новосибирска вошел во фракцию «Единая Россия». 8 сентября он выиграл довыборы как кандидат ЕР, хотя является креатурой лидера «Гражданской платформы» в Новосибирске. Напомним, что эту партию в Новосибирской области возглавляет бизнесмен и депутат Заксобрания Александр Манцуров. Павел Чернышев раньше был руководителем исполкома регионального отделения ГП и помощником Манцурова.

В горсовете Новосибирска Павел Чернышев вошел во фракцию «Единая Россия». Вместе с ним в ней состоят 33 из 50 депутатов. Также он стал членом двух постоянных комиссий: по муниципальной собственности и по научно-производственному развитию и предпринимательству.

Напомним, что в 2015 году от «Гражданской платформы» в Совет депутатов Новосибирска избрался Олег Шестаков, который позже присоединился к объединению «Единая Россия». Но благодаря избранию Шестакова у ГП есть квота на выдвижение своих кандидатов в горсовет без сбора подписей.

В сентябре 2020 года пройдут выборы в следующий созыв Совета депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области. В горсовет подписи не будут собирать ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». В Заксобрание — ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина».

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