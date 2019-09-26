В Канском районе Красноярского края многомиллионные задолженности за электроэнергию будут взысканы по решению Арбитражного суда

Ресурсоснабжающая организация ООО «Квадрат» в Канском районе должна выплатить Красноярскэнергосбыту более 400 тысяч рублей — такое решение принято Арбитражным судом. Это лишь малая часть внушительного долга, который накопился с января 2018 года и составляет более 4,2 млн рублей.

Пользуясь тем, что организация является объектом жизнеобеспечения и поэтому не может быть отключена от электроэнергии, компания «Квадрат» игнорирует необходимость оплачивать счета и накопила более 4,2 млн рублей долга.

В управлении ООО «Квадрат» находятся 11 объектов — 9 насосных станций и 2 водозабора — которые обеспечивают холодной водой фельдшерско-акушерские пункты, социально-культурные объекты, школьные и дошкольные образовательные учреждения и жилые дома, расположенные в с. Анцирь, д. Белоярск, с. Сотниково, д. Круглово, д. Арефьевка, с. Астафьевка, д. Тайна, д. Леонтьевка Канского района.

Обратиться в судебные органы Красноярскэнергосбыту пришлось после того, как иные меры по взысканию просроченной задолженности не привели к положительным результатам. «Ситуация c ресурсоснабжающими организациями в Канском районе уже давно достигла критической точки, — комментирует исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. — Сейчас к решению проблемы подключилось руководство Канского района. Мы надеемся, что органы муниципального управления примут волевое решение по отношению к недобросовестным ресурсоснабжающим организациям, и ситуация изменится в лучшую сторону».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.