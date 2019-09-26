Компания Instamart объявила о выходе в Красноярск. Напомним, что в июле сервис стартовал в Омске, а в августе – в Новосибирске.

Красноярск станет четырнадцатым в России и третьим в Сибири, где Instamart начал работать. Согласно официальном сообщению компании, с 26 сентября жители города смогут заказать с доставкой на дом или в офис продукты и другие товары из гипермаркета METRO, включая электронику, автотовары, товары для сада, бытовую химию – в общей сложности более 23 000 товаров. В компании отмечают, что до конца октября для жителей Красноярска доставка будет бесплатной.

Instamart – это стремительно растущий сервис доставки продуктов с полок магазинов. Компания была основана в 2013 году тремя инвестиционными аналитиками – Петром Федченковым и братьями Дмитрием и Андреем Жулиными. Первым партнером компании стала мелкооптовая торговая сеть METRO Cash&Carry, позднее было подписано соглашение с «Ашаном». С марта 2019 года Instamart является привилегированным партнером METRO Cash&Carry по всей России. В среднем в месяц осуществляется более 30 000 доставок со средним чеком около 4500 рублей.

Стоит отметить, что в запуск нового города в компании инвестируют порядка 2 миллионов рублей, не считая стоимости самой технологической платформы. Уже в 2020 году в Instamart планируют запускать сервис в городах с населением от 700 тыс. «Рассматриваем такие города как Томск, Иркутск, Барнаул. Но точнее определимся с планом по новыми городами уже ближе к концу текущего года», — пояснял ранее «Континенту Сибирь» Артур Саркисов.

Напомним, что в мае 2019 года основатель новосибирской сети кофеен PRIMETIME COFFEE и совладелец сети стрит-фуда «Дядя Дёнер» Антон Горестов объявил о вхождении в уставной капитал сервиса доставки продуктов «КОРЗИНАМАГ». Этот сервис позволяет заказывать продукты и товары из магазинов «METRO», «ГИГАНТ», «МЕГАС», кофеен PRIMETIME COFFEE.

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