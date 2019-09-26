ДМС перестал быть прерогативной персонала крупных компаний

Добровольное медицинское страхование и качественный медицинский сервис в Новосибирске перестали быть прерогативой сотрудников предприятий с хорошим соцпакетом. Компания «Ренессанс страхование» с сентября запустила полноценную линейку продуктов ДМС для частных клиентов в более чем в 30 клиниках города по доступной цене.

«Сегодня только 4% от всех проданных в России полисов ДМС покупают частные клиенты, — говорит директор филиала Ренессанс страхование в Новосибирске Сергей Лешонок, — еще 1% покупают страховки с частичной оплатой работодателя для своих близких. Предложений для частных клиентов мало, зачастую они содержат серьезные исключения из страхового покрытия и дорого стоят. Мы разработали продукты для розничных клиентов с возможностью выбора программы под любые запросы и бюджет».

Так полис «Экстренный ДМС» от Ренессанс страхование включает возможность вызова скорой, услуги травмпункта и стационар при угрозе жизни. В программу «Комплексный ДМС» входит лечение в поликлинике, вызов врача на дом, стоматология, скорая помощь, травмпункт, лечение в стационаре при угрозе жизни, телемедицинские услуги и телефонная линия психологической поддержки. «Здоровый ТелеЧек-ап» — это программа лабораторной диагностики по основным показателям с телемедицинской консультацией по ее результатам.

Также по словам Сергея Лешонка, в Перми доступны продукты с дистанционными медицинскими консультациями: «Телемедицина» — онлайн консультации врачей для детей и взрослых. «Второе медицинское мнение» — онлайн консультации с ведущими специалистами, в т.ч. зарубежными, для получения альтернативного заключения по поводу текущего заболевания и лечения. «Медицинский консьерж» — консультации по оформлению квот и иные вопросы по ОМС, поддержка медицинского юриста, поиск и подбор лекарств.

Стоимость страхования составляет от 1-2 до 15 – 20 тысяч рублей, в зависимости от наполнения программы и региона. Максимальная сумма, на которую могут быть оказаны медуслуги в рамках полисов «Ренессанс страхования» составляет до 1,9 млн рублей.

«Наши основные преимущества – это уникальная для рынка широкая линейка программ под любые потребности клиента и фиксированные тарифы, — говорит Сергей Лешонок. — Традиционно при розничном ДМС проводится анкетирование, и в случае тревожных симптомов устанавливается повышенный тариф. Мы этого не делаем, медицинское анкетирование не требуется».

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