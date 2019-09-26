Бывший вице-губернатор Новосибирской области теперь работает в Росводресурсах

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Александр Дубовицкий, ушедший летом из регионального правительства, принят на работу в Верхне-Обское бассейновое водное управление федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Информация об этом сообщается на сайте организации.

Как сообщал ранее «Континент Сибирь», бывший заместитель губернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий Александр Дубовицкий ушел с поста по собственному желанию. Его место занял глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

26 сентября стало известно, что Дубовицкого назначили заместителем руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов). Об этом сообщается на сайте ведомства. Заместитель руководителя включен в график личного приема граждан в Верхне-Обском бассейновом водном управлении, руководит отделом экономики, финансов и бюджетного учета.

Верхне-Обское бассейновое водное управление отвечает за сферу водных ресурсов на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

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